Borussia Dortmund: Trainer-Beben? Irres Gerücht macht plötzlich die Runde

Was wird der Gruppensieg der Champions League Cheftrainer Edin Terzic gutgetan haben! Seit Wochen prasselt auf den BVB-Coach viel Kritik ein. Grund dafür waren die Ergebnisse und die schwachen Leistungen von Borussia Dortmund in der Bundesliga und das Ausscheiden im DFB-Pokal.

Dementsprechend häufen sich bei negativen Ergebnissen die Gerüchte. Ein Experte sorgt jetzt für Aufregung. So soll sich nämlich bei Borussia Dortmund ein Trainer-Beben anbahnen.

Borussia Dortmund: Trainer-Beben beim BVB?

1:1 in Leverkusen, 0:2 gegen Stuttgart im DFB-Pokal und damit das Aus und 2:3 gegen Leipzig: Zwar gab es auch gegen Paris Saint-Germain am letzten Champions-League-Spieltag ein 1:1-Unentschieden für Borussia Dortmund, doch immerhin gelang hier der Gruppensieg für den BVB. Dennoch warten die Schwarzgelben seit vier Spielen auf einen Erfolg.

Daher ist auch die Kritik an Edin Terzic in den vergangenen Tagen und Wochen größer geworden. Zu durchwachsen hat sich sein Team zuletzt präsentiert. Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist die mangelnde spielerische Entwicklung. Vor allem im Herausspielen von Chancen tut sich der BVB deutlich schwerer als in den vergangenen Jahren zuvor.

Für die Dortmunder gibt es in diesem Jahr noch zwei Spiele. Zunächst steht das Spiel gegen Augsburg an und dann folgt das Heimspiel gegen Mainz. Die Ergebnisse der Partien werden zeigen, ob Terzic tatsächlich um seinen Job bangen muss. Es müssen zwei Siege her, damit die Luft für den Trainer nicht noch enger wird. Schließlich soll es schon Gerüchte über ein Trainer-Beben geben.

Irres Gerücht sorgt für Aufregung

So berichtet beispielsweise TV-Experte Jan Age Fjortoft auf „X“ (ehemals Twitter): „Wildes Gerücht in Deutschland. Erik ten Hag könnte der neue Trainer in Dortmund werden.“ Ten Hag, aktuell Coach bei Manchester United, steht ebenfalls heftig in der Kritik und soll also Terzic bei Borussia Dortmund beerben.

Und weiter erklärte der Norweger: „Denkt dran: Sammer hat ten Hag schon einmal angestellt.“ Damit verweist Fjortoft darauf, dass ten Hag einst die zweite Mannschaft des FC Bayern betreute, als Matthias Sammer dort Sportvorstand war. Sammer ist derzeit externer Berater beim BVB. Ob an dem Gerücht tatsächlich was dran ist – das darf nach dem Gruppensieg bezweifelt werden. „Schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert“, so Fjortoft abschließend.