Borussia Dortmund: Terzic-Knall? DAS will der BVB „unbedingt vermeiden“

Bei Borussia Dortmund herrscht nach der 2:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim Ernüchterung. Im Mittelpunkt steht vor allem Cheftrainer Edin Terzic. Dass nach negativen Ergebnissen ein Coach in der Kritik steht, ist klar. Doch für den Fußballlehrer könnte es eng werden.

Schließlich ist die Champions League in Gefahr, wenn Borussia Dortmund weiterhin so schwach auftritt wie in den vergangenen Partien. Von der Spielstärke der vergangenen Jahre ist beim BVB längst nichts mehr zu sehen. Dennoch haben die Verantwortlichen einen Plan. Terzic könnte es wohl schon bald an den Kragen gehen.

Borussia Dortmund: Terzic-Knall?

Bleibt Edin Terzic auch am Saisonende Trainer bei Borussia Dortmund? Das werden die restlichen Rückrunden-Partien und das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die PSV Eindhoven zeigen. Andernfalls droht dem BVB-Coach dann wohl das Aus.

Die „Bild“-Zeitung berichtet jetzt von einem Plan der Dortmunder Bosse. Geht es nach den Verantwortlichen, darf Terzic lange beim BVB bleiben. Dafür müssen allerdings positive Ergebnisse und Leistungen seiner Mannschaft her. Die Schwarzgelben wollen daher eine Entlassung während der Saison „unbedingt vermeiden“.

Schon zum Jahreswechsel war Terzic in die Kritik geraten, nachdem die Dortmunder zum Ende des Jahres schwache Leistungen gezeigt hatten. Allerdings hielt der BVB an dem Trainer fest und verpflichtete zudem die beiden Assistenten Nuri Sahin und Sven Bender, die beide an seiner Seite stehen.

Bei der nächsten Pleite das Aus?

Um die Verantwortlichen von Borussia Dortmund zu überzeugen, hat Terzic nun die nächsten beiden Bundesliga-Partien. Beide Spiele sind allerdings auswärts bei Union Berlin (2. März, 15.30 Uhr) und eine Woche später bei Werder Bremen (9. März, 18.30 Uhr). Es sind zwei Schlüsselspiele für den Coach. Bei einer weiteren Pleite ist nicht auszuschließen, dass die Bosse eine Entlassung in Erwägung ziehen werden.

Sollte er nach den beiden Spielen weiterhin Trainer bleiben, kann Terzic mit einem Viertelfinal-Einzug wieder Punkte sammeln. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel hoffen die Borussen auf ein besseres Rückspiel im Signal-Iduna-Park.