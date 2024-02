Borussia Dortmund: Nächster Bayern-Alarm! BVB wegen Star in Sorge

Ob Mario Götze, Robert Lewandowski oder Mats Hummels: Jeder Transfer hat Borussia Dortmund in der Vergangenheit stets wehgetan. Schließlich wechselten absolute Top-Stars zum Rivalen nach München. Jetzt soll der FC Bayern es wohl auf den nächsten BVB-Profi abgesehen haben.

Bei Borussia Dortmund ist er aktuell aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Dass der BVB nicht noch schlechter in der Tabelle dasteht, ist ihm zu verdanken. Ob er im Sommer zum FC Bayern wechseln wird?

Borussia Dortmund: Nächster Bayern-Alarm!

In den vergangenen Monaten gab es schon etliche Gerüchte um Profis von Borussia Dortmund, die beim deutschen Rekordmeister auf der Transferliste stehen sollen. Gregor Kobel oder Jamie Bynoe-Gittens beispielsweise. Nun gesellt sich auch Donyell Malen wohl dazu.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Star lässt nach Schock tief blicken – „Ein Gefühl von Angst“

Das berichtet jedenfalls der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur. Demnach sollen die Münchener Malen und die Situation des Niederländers ganz genau beobachten. Weitere Interessenten sollen aus dem Ausland, vor allem aus der Premier League, Interesse am Offensivspieler der Schwarzgelben bekundet haben.

Dass er heiß begehrt ist, zeigte sich auch in der vergangenen Winter-Transferperiode. Damals sollen sowohl der FC Liverpool als auch Manchester United ein Transfer angepeilt haben.

Malen zum FC Bayern?

Bei Borussia Dortmund hat Malen einen Vertrag bis 2026. Sollten die Münchener den Flügelflitzer tatsächlich kaufen wollen, müsste eine satte Ablöse her. Schließlich blüht Malen derzeit beim BVB auf, ist in einer herausragenden Verfassung. In den 21 Bundesliga-Partien kommt er auf zehn Tore. Dazu kommen noch zwei weitere Treffer aus der Champions League und DFB-Pokal dazu. Drei Tore bereite er zudem vor.

Ob auch die Dortmunder den 25-Jährigen ziehen lassen werden, ist unklar. Schließlich gelingt ihm aktuell der langersehnte Durchbruch. 2021 holte ihn der BVB für 30 Millionen Euro vom PSV Eindhoven. In den ersten beiden Jahren tat sich Malen schwer. Nun scheint er in Dortmund endlich angekommen zu sein.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte es allerdings zu einem Wechsel kommen, würde sich Malen in eine Liste mit zahlreichen BVB-Stars einreihen, die nach München gingen: Thomas Helmer (1992), Torsten Frings (2004), Mario Götze (2013), Robert Lewandowski (2014), Mats Hummels (2016) und im vergangenen Sommer 2023 Raphael Guerreiro.