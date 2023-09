Borussia Dortmund: Terzic-Entscheidung sorgt für Staunen – muss ER jetzt zittern?

Als Borussia Dortmund beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg plötzlich ohne seinen Kapitän startete, sorgte das für große Augen. Emre Can stand nämlich nicht in der Startaufstellung und musste zusehen, wie seine Mannschaft einen Schritt nach vorne machte.

Die Entscheidung von Cheftrainer Edin Terzic überraschte. Für die Can-Vertreter gab es nach dem Spiel große Lobeshymnen. Muss der Kapitän von Borussia Dortmund jetzt weiter zittern?

Borussia Dortmund: Terzic-Entscheidung sorgt für Staunen

Und plötzlich lief es im Mittelfeld von Borussia Dortmund: Felix Nmecha und Salih Özcan gelang das, was anderen Kombinationen in den vergangenen Wochen zuvor nicht gelang. „Wir müssen erst die Zweikämpfe annehmen und gar nicht so viel daran denken, spielerisch zu überzeugen. Das kommt von alleine, wenn man die Zweikämpfe gewinnt“, sagte Marco Reus nach dem 1:0 gegen Wolfsburg bei „Sky“.

Viel Lob gab es dann von Sportdirektor Sebastian Kehl. „Das hat mir gut gefallen“, so der Ex-Profi über das Mittelfeld-Duo Nmecha und Özcan. „Es war deutlich stabiler. Wir haben wenig zugelassen. Auch in der ersten Halbzeit schon viel mehr Ballbesitzphasen gehabt, auch dominanter gespielt.“

Die ganzen Aussagen werden einem aber gar nicht schmecken: Kapitän Emre Can. Ohne ihn geht es auf einmal, ohne ihn läuft plötzlich alles besser. Ein bitterer Rückschlag für den Nationalspieler, der nur sieben Minuten gegen die Wolfsburger ran durfte.

Bekommt Özcan den Vorrang?

Es ist gut möglich, dass das Mittelfeld-Duo nun auch in den kommenden Wochen bestehen bleibt. Marcel Sabitzer könnte Borussia Dortmund noch lange fehlen. Der Neuzugang hatte bei der Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain (0:2) einen Stich in den Adduktoren gespürt, war früh ausgewechselt und durch Nmecha ersetzt worden. Gegen Wolfsburg fehlte er.

Und mit den guten Leistungen von Özcan braucht Edin Terzic gar nichts an der Aufstellung zu ändern. Bedeutet für Can, dass er wohl erstmal in den kommenden Spielen nur auf der Bank Platz nehmen muss. Im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land wäre das für den DFB-Nationalspieler besonders bitter.