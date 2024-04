Borussia Dortmund: Bleibt Terzic BVB-Coach? Experte überrascht mit Aussagen

Edin Terzic steht bei Borussia Dortmund seit Längerem unter Beobachtung. Zwar ist das Erreichen des Champions-League-Halbfinales nach der 1:2-Hinspielniederlage bei Atletico Madrid weiterhin möglich, jedoch ist die schwankende Form in der Bundesliga sowie Tabellenplatz fünf nach der letztjährigen Vizemeisterschaft zu wenig für die Ansprüche des BVB.

Stefan Effenberg ist nicht nur eine der größten deutschen Fußballlegenden aller Zeiten, sondern auch ein gern gesehener Gast im Sport1-Fußballtalk „Doppelpass“. Dort äußerte er sich nun zu den Diskussionen um BVB-Trainer Edin Terzic. Seine Aussagen überraschen!

Borussia Dortmund: Effenberg lobt Arbeit von Terzic

Im „Doppelpass“ sagte Effenberg: „Ich finde, dass Edin Terzic gute Arbeit macht. Ich denke, dass er in der kommenden Saison auch dann noch Dortmunds Trainer ist, selbst wenn sie die Champions-League-Qualifikation nun nicht schaffen sollten“. Eine gewagte Aussage, schließlich ist das Erreichen der Champions League der inoffizielle Maßstab, an dem die Leistung eines BVB-Trainers gemessen wird.

Das Verpassen der Champions League hätte für die Dortmunder enorme finanzielle Folgen. Nicht nur würde man durch die Teilnahme weniger Einnahmen generieren, sondern müsste mutmaßlich auch mehrere Stammkräfte ziehen lassen, die bei anderen Klubs die Möglichkeit hätten, im internationalen Oberhaus aufzulaufen.

Auf dem markt kaum Alternativen zu Terzic

Gleichwohl gäbe es für Borussia Dortmund auf dem Trainermarkt wohl kaum attraktivere Alternativen. Kürzlich rankten sich noch Gerüchte um Bundestrainer Julian Nagelsmann. Für ihn würden aber wohl nur ein Engagement in der Nationalmannschaft oder bei einem internationalen Top-Klub interessant werden.

Sollte es Terzic hingegen doch noch gelingen, seine Mannschaft in der Bundesliga unter die besten vier Mannschaften zu führen, dürfte sich die Trainerfrage in Dortmund sowieso erledigt haben. Zudem gilt der 41-Jährige bei den Spielern als beliebt. Große Notwendigkeit für einen Trainerwechsel gibt es beim BVB also, stand jetzt, noch nicht.