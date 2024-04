Borussia Dortmund: Top-Talent verlängert – geht ER trotzdem?

In den vergangenen Jahren hat Borussia Dortmund immer wieder ein gutes Auge für junge, talentierte Spieler bewiesen. Jude Bellingham und Erling Haaland sind die jüngsten Beispiele, die es innerhalb kürzester Zeit über den BVB an die Weltspitze schafften. Selbst ausgebildete Spieler sind im Dortmunder Profikader jedoch seltener zu sehen. Nun könnte ein Top-Talent aus den eigenen Reihen vor dem Abgang stehen.

Rafael Lubach spielt in der Dortmunder U19 eine herausragende Saison. Die Qualifikation für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft ist bereits perfekt. Der BVB kann dabei auf Lubach zählen. Aber wie lange noch?

Borussia Dortmund: Juwel Lubach verlängert dank Option

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ hat der BVB kürzlich eine im Vertrag verankerte Option gezogen. Dadurch verlängert sich der Vertrag von Lubach automatisch bis 2025. Seine Zukunft bleibt trotzdem ungewiss, auch aufgrund der Vorstellungen der Spielerseite.

Der BVB traut dem Eigengewächs nämlich noch nicht den Sprung in die erste Mannschaft zu. Deswegen möchte man ihn zunächst in der U23 parken, wo er Drittligaerfahrung sammeln könnte. Lubach hat jedoch wohl andere Pläne und soll einen Wechsel anstreben. Auch aufgrund starker Konkurrenz. Mit Kjell Wätjen spielt nächstes Jahr ein weiteres Mega-Talent des BVB auf Lubachs Position in der U23.

Lubach hält sich zu seiner Zukunft bedeckt

Angesprochen auf seine Zukunft sagt Lubach: „Aktuell laufen noch die Gespräche mit dem Verein. Wir schauen gemeinsam, was die richtige Lösung ist. Wenn man sich gut entwickelt, stehen einem alle Türen offen“. Ein klares Bekenntnis zum BVB sieht anders aus. Gut möglich, dass der BVB, trotz Vertragsverlängerung, im Sommer ein hochgehandeltes Talent verliert. Immerhin würde man dann durch die Vertragsverlängerung eine Ablöse generieren.

Bis dahin liegt Lubachs Fokus jedoch auf Fußball. Sein Ziel: Die deutsche Meisterschaft. „Bei der deutschen Meisterschaft messen sich die Besten der Besten. Sich da durchzusetzen, gibt einem selbst nochmal ein besseres Gefühl“, so der 19-Jährige.