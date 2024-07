Borussia Dortmund: DFL macht es offiziell – jetzt darf es jeder wissen

Bei Borussia Dortmund konzentriert sich derzeit alles auf die kommende Saison. Nach einem enttäuschenden Tabellenplatz fünf will man unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin Wiedergutmachung betreiben und auf Titeljagd gehen.

Während die Planungen abseits des Fußballfeldes beim BVB bei weitem noch nicht abgeschlossen sind, herrscht nun auf dem Rasen Klarheit. Denn die DFL hat am Donnerstag (4. Juli) ihre Spielpläne veröffentlicht. Alle BVB-Fans schauen ganz genau hin!

Borussia Dortmund: Auftaktpartie gegen Eintracht Frankfurt

Zu Saisonbeginn wartet auf Borussia Dortmund direkt ein richtiger Kracher. Die Mannschaft um Kapitän Emre Can empfängt im Signal-Iduna-Park Eintracht Frankfurt. Die Partie gegen den Europa-League-Teilnehmer und Vorjahressechsten wird für Neu-Trainer Nuri Sahin direkt zum ersten Härtetest. Ein Sieg gegen die Hessen könnte in Dortmund eine echte Euphorie entfachen.

Weiter geht es für die Dortmunder am zweiten Spieltag in Bremen. Das zweite Heimspiel findet dann gegen eine der Überraschungsmannschaften aus der letzten Saison statt, dem 1. FC Heidenheim. Dem BVB winkt also kein leichtes Auftaktprogramm, jedoch sollten vor allem gegen Bremen und Heidenheim Siege her, will man die Saison erfolgreich beginnen.

Klassiker am zwölften Spieltag

Schon am vierten Spieltag steht dann aber schon der zweite Kracher für den BVB an. Dort geht es zum VfB Stuttgart, die in der vergangenen Spielzeit sensationell den dritten Platz erreichten. Der Klassiker gegen Bayern München findet am zwölften Spieltag im heimischen Westfalenstadion statt.

Über die Ansetzung des letzten Spieltags dürften alle BVB-Fans jubeln. Denn die Saison wird mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Kiel enden. Somit könnte die kommende Spielzeit gegen einen vermeintlich schwachen Gegner mit einem erfolgreichen Abschluss zu Ende gehen.