Borussia Dortmund: Transfer-Poker droht – und das ausgerechnet mit den Bayern!

Über mehrere Jahre duellierten sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München in der Bundesliga um die Meisterschaft. In diesem Jahr enttäuscht der BVB allerdings auf ganzer Linie und wird im Titelrennen wohl keine Chance haben. Ansonsten aber kämpfen beide Vereine auch noch um begehrte Spieler auf dem Transfermarkt.

So haben Borussia Dortmund und der FC Bayern aktuell einen Star im Visier, der vor allem bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer in Deutschland für mächtig Furore sorgte. Wer bekommt am Ende den Zuschlag?

Borussia Dortmund buhlt um Star – Bayern aber auch

Mit starken Leistungen spielte er sich in den Fokus vieler Vereine: Dennis Man. Mit Rumänien sorgte der Flügelspieler für große Überraschungen. Dabei hat er auch offenbar das Interesse von Borussia Dortmund geweckt. Wie der BVB auch, sollen noch andere Mannschaften die Situation des Nationalspielers ganz genau beobachten.

So berichtet die italienische Sportzeitung „Corriere dello Sport“, dass neben den Schwarzgelben auch noch Ajax Amsterdam, Olympique Lyon und Olympique Marseille sowie der FC Bayern München Dennis Man, der aktuell bei Parma Calivo unter Vertrag steht, unbedingt verpflichten wollen.

Es bahnt sich also wieder ein Transferduell zwischen Dortmund und Bayern an, die beide Man schon länger auf der Liste haben sollen. Schon in der Vergangenheit duellierten sich beide Vereine um Stars und Talente.

Mislintat ein Fan von Dennis Man

Bei Borussia Dortmund ist vor allem Kaderplaner Sven Mislintat ein Fan des Flügelflitzers. 30 Millionen Euro müsste der neue Verein des Rumänen auf den Tisch legen. So viel verlangt Parma nämlich.

Im Winter wird es vermutlich nichts mit einem Wechsel, dafür aber im Sommer 2025. Der BVB will bis dahin einige Spieler wie Donyell Malen oder Karim Adeyemi verkauft haben, um dann Man verpflichten zu können.

Beim FC Bayern München gibt es ebenfalls einige Abgangskandidaten wie beispielsweise Kingsley Coman, der dem Rekordmeister eine satte Ablösesumme einbringen soll, während Leroy Sane den Verein wohl ablösefrei verlassen könnte. Hier befinden sich der FCB und der Nationalspieler in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Eine Einigung gab es noch nicht.