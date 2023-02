Borussia Dortmund: Kurioser Wetteinsatz! Ex-BVB-Star feiert Comeback in der Kreisliga

Dass Ex-Spieler von Borussia Dortmund nach ihrer Karriere als Profifußballer noch gelegentlich für ihre Heimat- oder Jugendvereine in der Kreisliga zu finden sind, ist nichts allzu Außergewöhnliches. So spielt zum Beispiel Sven Bender gemeinsam mit seinem Bruder Lars hin und wieder mal beim TSV Brannenburg in der Kreisklasse Bayern.

Am vergangenen Sonntag kam es überraschenderweise zu einem weiteren Kreisliga-Auftritt eines Ex-Spielers von Borussia Dortmund. In der Kreisliga A Düsseldorf gab ein ehemaliger Borusse sein Debüt. Und das aufgrund einer verlorenen Wette.

Borussia Dortmund: Kreisliga-Einsatz für Ex-Nationalspieler

Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften des BVB, wurde in Dortmund Nationalspieler und gewann in der Saison 2001/02 die deutsche Meisterschaft mit Schwarz-Gelb. David Odonkor ist wahrlich ein echter Dortmunder Junge, acht Jahre spielte er für die Profis vom BVB. Odonkor galt seiner Zeit als einer der schnellsten Spieler der Liga. Jedoch auch als einer der verletzungsanfälligsten. Immer wieder warfen den 38-jährigen Verletzungen zurück. Letztendlich beendete er seine Karriere als Profifußballer mit 29 Jahren.

Nun überrascht Odonkor mit Schlagzeilen aus der Kreisliga A. Am vergangenen Sonntag stand der ehemalige Nationalspieler für den Düsseldorfer Verein SC West auf dem Platz. Mit der Zweitvertretung des SC traf der Ex-Dortmunder auf den DSV 04 Lierenfeld. Der SC West verlor trotz Odonkors Hilfe 0:4. Für David Odonkor war es dennoch ein lustiges Ergebnis. „Leider haben wir verloren, aber das hat schon Spaß gemacht – aber auch gereicht (lacht)“, erklärte er am Montag gegenüber der „WAZ“.

BVB: Wette eingelöst – Debüt gefeiert

Dass Odonkor überhaupt ein Spiel für den SC West II bestritt, hat durchaus kuriose Hintergründe. Denn: Hinter dem Kreisliga-Einsatz steckt eine verlorene Wette. „Ich wohne in Düsseldorf und SC-West-Torwart Felix Michels ist ein guter Freund von mir. Ich habe die Jungs mal in der Sommervorbereitung zwei-, dreimal trainiert und dabei auch eine Wette verloren“, verriet Odonkor. Er habe mit Michels ausgemacht, dass er mal ein Ligaspiel absolvieren werde, wenn er einen Elfer von ihm halte. Das hab er geschafft und löste Odonkor den Wetteinsatz ein.

Wettschulden sind Ehrenschulden. So auch die Devise von Ex-BVB-Star David Odonkor. Auch wenn es bei dem einmaligen Einsatz für den SC West II bleibt, dürfte es für seine Mitspieler eine schöne Erinnerung gewesen sein. Obwohl Odonkor viel Spaß an der Sache hatte, möchte er sich lieber auf andere Dinge fokussieren. Was Odonkor nach seiner aktiven Fußballer-Karriere nun plant, erfährst du bei der „WAZ“.