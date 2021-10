Borussia Dortmund: Jetzt ist es raus! Hier gibt Dan-Axel Zagadou sein Comeback

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Ganz Borussia Dortmund drückt seinem größten Pechvogel die Daumen. Hinter Dan-Axel Zagadou liegt erneut eine lange Leidenszeit. Seit März fehlte der Innenverteidiger, nachdem er sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Nun ist Zagadou bei Borussia Dortmund zurück. Um zu verhindern, dass er sich erneut verletzt, wollen ihn die Verantwortlichen wieder langsam ans Spielgeschehen gewöhnen. Sein Comeback wird er nicht bei den Profis geben.

Borussia Dortmund: Zagadou reist am Wochenende in die Hauptstadt

Die Bilanz ist erschreckend. Gleich drei schwere Verletzungen zog sich der Franzose vergangene Saison zu. Vor der Knieverletzung hatten ihn bereits ein Außenband- und ein Muskelfaserriss geplagt. Nun soll endlich Schluss sein mit den häufigen Verletzungen.

Vor einigen Wochen hatte Marco Rose bereits angedeutet, dass seine Freude über die Rückkehr des Pechvogels enorm sei. Denn wenn Zagadou beim BVB auf dem Feld steht, zeigt er mit seiner robusten Art, warum ihn die Borussia 2017 aus der Jugend von Paris St. Germain holte.

Zagadou im neuen Trikot des BVB – der Anblick lässt nicht mehr lange auf sich warten. Foto: imago images

Bei aller Euphorie des Trainers wird es aber wohl noch dauern, bis Zagadou wieder bei den Profis spielt. Zwar soll er schon am kommenden Samstag sein Comeback feiern – jedoch nicht in der Bundesliga gegen Köln, sondern bei der U23. Das berichtet unter anderem der „Kicker“.

+++ Borussia Dortmund: Poker um Shootingstar – diese Entscheidung ist jetzt schon gefallen +++

Dortmunds Zweite reist am Sonntag zum Punktspiel gegen Viktoria Berlin in die Hauptstadt. Dort soll der Abwehrmann seine ersten Spielminuten in dieser Saison sammeln und behutsam an die Belastung gewöhnt werden.

Borussia Dortmund: Zukunftssorgen nach vielen Verletzungen?

Bisher war Borussia Dortmund mit Zagadou sehr geduldig. Allerdings wird auch der Spieler selbst wissen, dass seine BVB-Zukunft wackeln dürfte, sollte die nächste schwere Verletzung dazu kommen. 2022 läuft sein Vertrag aus.

-------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Nächster Star kaputt – wieder eine Muskelverletzung!

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star kassiert Höchststrafe – DAS ist ihm noch NIE passiert

Borussia Dortmund: Youngster plötzlich außen vor – Flucht im Winter?

---------------------------------------

Umso größer wird seine Hoffnung sein, sich nun langfristig zeigen zu können. Sollte er seine Auftritte bei der U23 schadlos überstehen, wird bald auch wieder in der Bundesliga auf dem Feld stehen. (mh)