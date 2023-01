Borussia Dortmund: Christian Pulisic im Tal der Tränen – jetzt droht der nächste Tiefschlag

Im Sommer 2020 wechselte Christian Pulisic von Borussia Dortmund zum FC Chelsea. Wirklich durchsetzen konnte sich der Amerikaner bei den Blues allerdings nicht.

Nach seiner Verletzung gegen Manchester City droht dem einstigen Star von Borussia Dortmund nun der nächste Tiefschlag.

Borussia Dortmund: Ex-Star droht Champions-League-Aus

Durch die Verletzung, die sich Pulisic im Spiel gegen Manchester City zugezogen hat, wird er mehrere Wochen ausfallen. Damit ist klar, dass der Offensivspieler auch das Duell gegen seinen Ex-Klub in der Königsklasse im Februar verpassen wird. Im Falle eines Weiterkommens der Londoner gegen den BVB könnte Pulisic allerdings auch in einem möglichen Viertelfinale die Tribüne drohen.

Der Grund: Mit Mudryk, Badiashile und Félix hat der FC Chelsea schon drei wichtige neue Spieler für die Rückrunde verpflichtet. Wenn die Blues diese drei Akteure auch für die Champions League registrieren möchten, müssen sie zuerst einen Spieler, der bisher für die Königsklasse gemeldet war, von ihrer Liste streichen. Dies könnte den ehemaligen BVB-Star treffen.

Erleichtert Borussia Dortmund Pulisic sein Schicksal?

Die Fans des BVB werden sich wohl wünschen, dass Pulisic das Tribünen-Schicksal im Viertelfinale nicht ereilen muss. Dies dürfte allerdings weniger mit ihrer Sympathie zum ehemaligen Publikumsliebling zu tun haben, sondern eher mit der Tatsache, dass auch die Dortmunder gerne die nächste Runde in der Champions League erreichen möchten. Wenn die Schwarzgelben die Duelle in rund einem Monat für sich entscheiden und ins Viertelfinale einziehen, wäre die Frage, ob Graham Potter Pulisic auch für die zweite Saisonhälfte in der Königsklasse nominiert, obsolet.

Verhindern kann der BVB das mögliche Tribünen-Schicksal von Pulisic in den Spielen am 15. Februar in Dortmund und am 07. März in London. Stehen die Blues nach den beiden Partien im direkten Vergleich schlechter da als die Borussen, scheidet Chelsea zusammen mit Pulisic aus der Königsklasse aus. Genau das dürfte der Wunsch aller sein, die es mit dem BVB halten.