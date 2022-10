Borussia Dortmund: Rückkehr zum BVB? Legende rät Ex-Talent zu Wechsel

Borussia Dortmund ist bekannt dafür eine gute Anlaufstelle für europäische Top-Talente zu sein, damit diese in den Top-Ligen Fuß fassen können. Meistens ziehen diese schon nach ein paar Jahren weiter, um dann bei einem Top-Verein auf Titeljagd zu gehen. Allerdings waren dabei nicht alle so erfolgreich wie beispielsweise ein Erling Haaland oder Robert Lewandowski.

Einer der Spieler, bei welchen der Abschied mit Sicherheit nicht so verlaufen ist wie gewünscht, ist Christian Pulisic. Geht es nach einer englischen Fußballlegende, sollte sich der Amerikaner ein Beispiel an Timo Werner nehmen und eventuell zu seinem Ex-Verein zurückkehren. Dieser wäre Borussia Dortmund.

Carragher rät Pulisic dazu es wie Werner zu machen

Im Sommer 2019 wechselte Christian Pulisic von Borussia Dortmund zum FC Chelsea. 50 Millionen Euro sollen die „Blues“ damals an den Bundesligisten bezahlt haben. Wirklich Fuß fassen konnte der Amerikaner in England allerdings nie. Zwar verbesserte sich Pulisics Situation unter Graham Potter ein wenig, Liverpool-Legende Jamie Carragher ist in einem Interview mit „CBS Sports“ allerdings der Ansicht, dass der Amerikaner die Londoner verlassen sollte.

Als Beispiel für den erfolgreichen Schritt weg von Chelsea nennt Carragher Pulisics Ex-Teamkollegen Timo Werner. Der deutsche Stürmer ist in diesem Sommer nach seinem zweijährigen Abenteuer beim Londoner Klub zu RB Leipzig zurückgekehrt und erzielte dort in 14 Spielen bereits acht Tore und vier Torvorlagen. Der ehemalige Innenverteidiger rät dem Amerikaner es Werner gleichzutun und zu einem „kleineren Verein“ zu gehen. Dabei nennt Carragher Dortmund sogar als eine mögliche Station für Pulisic, welche laut ihm seinem Level entsprechen würde.

Pulisic hatte eine erfolgreiche Zeit in Dortmund

Beim BVB hatte Christian Pulisic eine erfolgreiche Zeit. In 127 Spielen für die Dortmunder erzielte der Amerikaner 19 Tore und 26 Torvorlagen. Aufgrund der Tatsache, dass der heute 24-Jährige über vier Jahre beim Bundesligisten gewesen ist, hat er sich beim Klub aus dem Ruhrgebiet schnell zu einem kleinen Fanliebling entwickelt.

Eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein ist allerdings trotzdem unwahrscheinlich. Zwar benötigen die Dortmunder neben Jamie-Bynoe Gittens noch einen weiteren Flügelspieler in ihrem Kader, es ist aber nahezu auszuschließen, dass der BVB über 40 Millionen Euro (Marktwert 42 Millionen Euro laut „Transfermarkt“) für eine Rückkehr von Pulisic in die Hand nehmen wird. Sollte der Londoner Klub den Dortmundern, falls sie denn Interesse haben, nicht bei der Ablöse gewaltig entgegenkommen, wird eine Rückkehr von Pulisic zum BVB nicht passieren.