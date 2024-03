Borussia Dortmund: Nächste irre Rückkehr? BVB-Flirt spricht Klartext

Wenn die Saison 2023/24 zu Ende geht, wird sich Borussia Dortmund auf die Suche nach Verstärkung für die kommende Spielzeit machen. Es wird wieder viele neue Gesichter im BVB-Team geben. Kehrt vielleicht dabei auch ein alter Bekannter zurück?

Mit Jadon Sancho ist schon in der vergangenen Winter-Transferperiode ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund zurückgekommen. Die Schwarzgelben haben nun auch einen weiteren Ex-Spieler ins Visier genommen. Dieser hat sich nun zu den Gerüchten um seine Person geäußert.

Borussia Dortmund: Nächste irre Rückkehr?

Er ist definitiv einer der Shootingstars der aktuellen Bundesliga-Saison und ärgerte auch schon seinen Ex-Klub Borussia Dortmund. Die Rede ist von Chris Führich vom VfB Stuttgart. Die Dortmunder sollen wohl an einer Rückholaktion interessiert sein, da Führich in dieser Spielzeit aufblüht und aus der Stuttgarter Startelf nicht mehr wegzudenken ist.

Und was sagt Führich selbst zu den Gerüchten um seine Person? „Es steht aktuell so viel an, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache. Ich will nicht zu weit nach vorne schauen“, erklärt der Profi gegenüber dem „Sportbuzzer“. Nach einem klaren Bekenntnis zum VfB Stuttgart hört sich das nicht an, aber auch nicht danach, als würde er unbedingt wechseln wollen.

Gut für den BVB: Der Linksaußen hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Demnach muss ein interessierter Verein rund 20 bis 25 Millionen Euro auf den Tisch legen, um Führich zu verpflichten.

Interessenten-Liste ist groß

Allerdings ist Borussia Dortmund wie immer nicht alleine, wenn es um einen Starspieler geht. So sollen auch der FC Bayern, RB Leipzig und Bayer Leverkusen an dem Rechtsfuß interessiert sein. Allesamt Vereine, die definitiv mehr Geld bieten können und auch Vereine, wo Führich mehr verdienen könnte als beim VfB.

Jetzt stellt sich die Frage, ob Führich denn auch selbst wechseln möchte und wenn ja, wohin? Von 2013 bis 2015 spielte er zunächst für die BVB-Nachwuchsmannschaften. 2019 kehrte er schon zurück nach Dortmund, war dann bei der Reservemannschaft unter Vertrag. Zu einem Einsatz bei den Profis hatte es nie gereicht.