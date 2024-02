Borussia Dortmund muss sich beeilen! Es droht der nächste Juwel-Abgang

In der Vergangenheit hat Borussia Dortmund schon so einige junge Talente verloren. Einige gingen zur Konkurrenz und blühten dort auf. Mit Julian Rijkhoff und Hendry Blank gab es in der vergangenen Winter-Transferperiode zudem zwei überraschende Juwel-Abgänge. Bittere Verluste für den BVB.

Jetzt könnte es für Borussia Dortmund knüppeldick kommen! Ein U17-Weltmeister ist heiß begehrt, könnte den Verein ebenfalls im kommenden Sommer verlassen, zumal sein Vertrag ausläuft. Daher wäre er sogar ablösefrei zu haben. Der BVB muss sich bei den Vertragsgesprächen beeilen.

Borussia Dortmund muss sich beeilen

Er wurde mit der deutschen U17-Junioren-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr nicht nur Europameister, sondern holte sich auch die Weltmeisterschaft. Gemeinsam mit Paris Brunner sorgt Charles Hermann für ordentlich Furore bei Borussia Dortmund. Doch das Kapitel BVB könnte für ihn schon bald ein Ende haben.

Denn der Youngster ist heiß begehrt, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Der 18-jährige Flügelflitzer soll Medienberichten zufolge auch schon erste Gespräche mit den Dortmunder Verantwortlichen geführt haben. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

Liegt es vielleicht am Interesse der zahlreichen Klubs aus Europa? So sollen vor allem Teams aus England und Spanien angeklopft haben. Aber auch Bundesligisten wollen Hermann unbedingt haben. Aus der Premier League ist bislang Brighton & Hove Albion genannt worden, das das BVB-Talent haben möchte.

Nächster Juwel-Abgang droht

Besonders bitter für Borussia Dortmund: Sollte Hermann sich für einen neuen Klub entscheiden, würden die Schwarzgelben keine Ablöse kassieren. Deshalb will der BVB bald weitere Gespräche mit ihm führen, um den Vertrag zu verlängern. Das Juwel ist aus der A-Junioren-Mannschaft nicht mehr wegzudenken und gehört zu den Leistungsträgern.

Bei den BVB-Fans herrscht deswegen schon Alarm. Ein Hermann-Abgang wäre äußerst schmerzhaft, da schon im Winter mit Julian Rijkhoff (zu Ajax Amsterdam) und Hendry Blank (zu RB Salzburg) zwei Top-Talente den Revierklub verlassen haben.