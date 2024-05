Borussia Dortmund: Wird es jetzt ernst? Kehl und Co. verfolgen SEINE Situation ganz genau

Während Borussia Dortmund am 1. Juni im Champions-League-Finale auf Real Madrid trifft, planen die Dortmunder Verantwortlichen im Hintergrund bereits für die neue Saison. Neue Verstärkungen sollen den BVB vor allem in der Bundesliga wieder konkurrenzfähiger machen.

Nun gibt es auf dem Transfermarkt neue Entwicklungen. Bei der Suche nach neuen Offensivkräften ist man wohl in Frankreich fündig geworden. Bei einem Spieler könnte Borussia Dortmund bald vorstellig werden – allerdings gibt es namhafte Konkurrenz!

Borussia Dortmund: Rayan Cherki soll auf dem Zettel stehen!

Wie das Medium „SportsZone“ berichtet, soll Borussia Dortmund die Situation von Rayan Cherki genau beobachten. Der 20-Jährige Juniorennationalspieler Frankreichs steht derzeit bei Olympique Lyon unter Vertrag, hat aber nur noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Heißt: Will Lyon den vielseitig einsetzbaren Offensivspieler noch zu Geld machen, liegt ein Verkauf im Sommer nahe.

Angesichts der kurzen restlichen Vertragslaufzeit könnte die Ablösesumme für das Eigengewächs geringer als sein aktueller Marktwert (rund 25 Millionen Euro) ausfallen. Als die „L´Equipe“ Cherki Anfang den Jahres mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung brachte, war sogar nur von zehn Millionen Euro Ablöse die Rede.

BVB hat Konkurrenz bei Cherki

Allerdings wird sich Borussia Dortmund auf einen harten Kampf um Cherki einstellen müssen. Wie „SportZone“ schreibt, seien auch PSG, Newcastle und Borussia Mönchengladbach an dem 20-Jährigen interessiert. Insbesondere Paris Saint-Germain wird schon seit Längerem ein Interesse an dem gebürtigen Lyoner nachgesagt.

Cherki kann im offensiven Mittelfeld auf fast jeder Position eingesetzt werden. In dieser Saison kommt er in 38 Pflichtspieleinsätzen auf drei Tore und acht Vorlagen. Es bleibt abzuwarten, ob der 20-Jährige in der kommenden Saison in schwarz-gelb auf Torejagd gehen wird.