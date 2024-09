Ex-BVB-Juwel erlebt rabenschwarzen Tag – dann eskaliert es völlig

Eine Gelb-Rote Karte, in einem Derby, nach nur vier Minuten und 29 Sekunden – dieses Kunststück hat jetzt ein Spieler geschafft und den Namen wird der ein oder andere BVB-Fan mit Sicherheit noch kennen: Leonardo Balerdi.

Im „Derby des Olympiques“ flog der Ex-BVB-Star mit der Ampelkarte nach wenigen Minuten vom Platz. Nach seinem Abgang nahm das Spiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille einen dramatischen Verlauf – und Balerdi konnte schließlich doch noch jubeln.

Ex-BVB-Star Balerdi kassiert Blitz-Gelb-Rot

Es dauerte 16 Sekunden, bis Schiedsrichter Benoit Bastien zum ersten Mal in seine Brusttasche griff und die Gelbe Karte zückte. Balerdi hatte ein klares Foul an Ex-Bayern-Star Corentin Tolisso begangen.

Mit dem Wissen der Vorbelastung spielte Balerdi weiter, doch nicht mehr lange. Nach vier Minuten und 29 Sekunden griff Bastien erneut zu Brusttasche, zeigte Balerdi erst die zweite Gelbe Karte und dann die Rote. Zuvor hatte der Argentinier den Lyon-Stürmer Alexandre Lacazette zu Boden gerissen.

Marseille stand damit früh mit dem Rücken zur Wand. Noch nie konnte in der Ligue 1 ein Team seit der Datenerhebung nach so einem frühen Platzverweis gewinnen – doch an diesem Tag war es so weit.

Derby-Drama nimmt seinen Lauf

Kurz vor der Pause vergab Lacazette vom Elfmeterpunkt, nach dem Seitenwechsel ging der Irrsinn dann los. Zunächst traf Duje Caleta-Car (53.) zur 1:0-Führung, doch Marseille antwortete mit den Toren von Pol Lirola (69.) und Ulisses Garcia (82.). In der Nachspielzeit war es dann der eingewechselte Rayan Cherki, der zwischenzeitlich beim BVB auf dem Zettel stand, der für Lyon noch einmal ausglich.

Doch damit war die Geschichte der Partie noch nicht zu Ende. Fast postwendet gelang Marseille die erneute Führung und damit das Siegtor. Neuzugang Jonathan Rowe dribbelte nach Ballgewinn am Sechszehner entlang und hämmerte den Ball ins lange Eck. Damit feiert Marseille trotz Balerdis Blitz-Rot den Derbysieg und zieht mit PSG gleich.

Beim BVB aussortiert, bei Marseille Kapitän

Balerdi kam 2019 von den Boca Juniors für 15 Millionen Euro Ablöse zu Borussia Dortmund, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Nach einer einjährigen Leihe wechselte er 2021 fest zu Olympique Marseille. Dort ist er inzwischen absoluter Stammspieler und seit dieser Saison sogar Kapitän.