Borussia Dortmund: Terzic im Glück – rettet die Champions League schon wieder die Stimmung?

Vorhang auf und Bühne frei für das Highlight der Saison. Am Dienstagabend tritt Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League an. Das Hinspiel führt den BVB ins Nachbarland zur PSV Eindhoven.

Dort geht Borussia Dortmund nicht zwingend als Favorit in die Partie. Und doch kommt die Begegnung zum richtigen Zeitpunkt. Wie schon in der Hinrunde könnte ein Erfolg in der Champions League die Stimmung retten.

Borussia Dortmund schwer angeschlagen

Wohin geht es mit dem BVB in dieser Saison – das ist auch nach 22 Spieltagen schwer zu sagen. Zwar ist die Mannschaft von Edin Terzic im neuen Jahr noch immer ungeschlagen. Aber nicht zuletzt das Unentschieden gegen Heidenheim und Wolfsburg drückten kräftig auf die Stimmung.

Nur selten kann die Borussia ihre spielerische Qualität auf dem Feld zeigen. Terzic muss sich den Vorwurf gefallen lassen, das Team taktisch auch nach anderthalb Jahren nicht offensichtlich weiterentwickelt zu haben. Es brodelt also wieder bei Borussia Dortmund – auch weil man aufgrund der Bayern-Schwäche eine riesen Chance auf die Meisterschaft in diesem Jahr gehabt hätte (hier mehr dazu lesen).

Champions League als Stimmungsretter

Da kommt die Königsklasse gerade recht. Schon in der Hinrunde war sie zur Stelle, als der Unmut wegen der Liga-Auftritte überhandnahm. So zeigte Dortmund im November nach der 0:4-Klatsche gegen Bayern wenige Tage später in Newcastle eine blitzsaubere Leistung und gewann 2:0.

Es folgte ein spektakulärer 3:1-Erfolg in Mailand, der die Tür zum Gruppensieg weit aufstieß. Durch diese schritt man dann mit einem 1:1 gegen Paris auch hindurch. In dieser Phase war der BVB gerade im DFB-Pokal ausgeschieden und in der Liga von Leipzig geschlagen worden.

So konnte man zumindest etwas Euphorie mit in die Winterpause nehmen, obwohl man sieglos blieb. Letztlich waren die Erfolge in der Champions League die Rettung für die Stimmung – und wohl auch für Edin Terzic, der so einer Trainerdiskussion aus dem Weg gehen konnte.

Borussia Dortmund mit schwerer Aufgabe

Ob der Plan auch dieses Mal aufgeht? Von den Namen her ist Dortmund natürlich der Favorit. Doch sportlich ist Eindhoven in der eigenen Liga bisher ungeschlagen, hat einen enormen Lauf. Der BVB ist gewarnt – sonst könnte letztlich auch die geliebte Champions League plötzlich für kompletten Frust sorgen.