Borussia Dortmund: Unglaubliche Wende! Damit hatte wirklich niemand gerechnet

Todesgruppen-Sieger! Während man sich in der Liga schwertut und im Pokal schon raus ist, liefert Borussia Dortmund in der Champions League beeindruckend ab, gewinnt die schwerste aller Gruppen.

In Newcastle ist man dagegen untröstlich. Statt für das Achtelfinale reichte es am Ende nicht mal für die Europa League. Borussia Dortmund Gruppensieger, Newcastle United Letzter – was für eine irre Wende in der Todesgruppe! Nach zwei Spieltagen hätte keiner auch nur einen Euro darauf gewettet.

Borussia Dortmund: Irre Wende in der Todesgruppe

Ein Blick zurück: Anfang Oktober haderte der BVB im Heimspiel gegen den AC Mailand mit einem torlosen Remis. Nach den ersten beiden Spieltagen der Champions League waren die Schwarzgelben mit nur einem Punkt Gruppenletzter. Ganz anders Newcastle. Aus Topf 4 in die Hammergruppe gelost, trumpften die Nordengländer in ihrer ersten UCL-Saison seit 21 Jahren ganz groß auf. Nach einem Unentschieden im San Siro fegte man die Startruppe von Paris Saint-Germain 4:1 aus dem heimischen St. James Park und grüßte von der Spitze.

Doch die direkten Duelle zwischen BVB und Newcastle brachten die Wende. In einem hochklassigen und extrem engen Spiel holte Dortmund auf der Insel ein 1:0, gewann zwei Wochen später mit einer starken Leistung auch das Rückspiel (2:0). Damit zog man nach dem schwachen Start nicht nur den Kopf aus der Schlinge, sondern auch an Newcastle vorbei und brachte sich in eine gute Ausgangslage für die letzten beiden Spiele.

Mit einem weiteren Glanz-Auftritt in Mailand machte Borussia Dortmund sogar vorzeitig das Weiterkommen klar. Nach den ersten beiden Spielen noch ein unvorstellbares Szenario. Und weil Newcastle in Paris durch einen ganz bitteren weil äußerst strittigen Handelfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit noch das 1:1 kassierte, hatte sich auch bei den „Magpies“ das Blatt endgültig zum Schlechten gewendet.

Zurecht wird man in Newcastle mit diesem Verlauf der Todesgruppe hadern. Denn während sich der BVB den Gruppensieg mit starken Leistungen und Nerven verdiente, hatte United ganz und gar nicht wie ein Gruppenletzter gespielt.