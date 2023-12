Borussia Dortmund feiert Gruppensieg – Fans stellen sich jetzt DIESE Frage

Borussia Dortmund hat es wirklich geschafft. Mit einem Kraftakt sichern sich die Schwarz-Gelben den Gruppensieg in der viel zitierten Todesgruppe F (hier mehr zum Spiel). Dabei gab es gleich zwei Spieler, die mit entscheidenden Aktionen am Unentschieden gegen Paris beteiligt waren.

Ausgerechnet jene Profis, die zuletzt einiges aushalten mussten, viel Kritik kassierten, kaum spielen. Doch wenn die Champions-League-Hymne erklingt, ist alles anders. Was die Frage bei Borussia Dortmund aufwirft: warum nicht auch in der Bundesliga?

Borussia Dortmund: Irre Energie-Leistung

Was war nicht alles vor dem Spiel gegen Paris gesprochen worden. Angesichts der zuletzt wackeligen Abwehr malten manche Experten vor dem Duell gegen Kylian Mbappe und Co. den Teufel schon an die Wand. Wie soll Dortmund gegen diese Extra-Klasse ankommen?

Im Spiel zeigte sich: Natürlich konnte der BVB nicht alle Chancen verhindern, doch auch die Schwarz-Gelben selbst ließen zahlreiche Chancen liegen. Am Ende war es einer irren Energie-Leistung zu verdanken, dass das Unentschieden hielt. Mit elf Mann in der eigenen Hälfte hielt Borussia Dortmund den Laden dicht.

Zwei Stars im Mittelpunkt

Trotz der Teamleistung stachen zwei Spieler heraus, die es zuletzt alles andere als leicht hatten: Niklas Süle und Karim Adeyemi. Süle war es, der in der ersten Halbzeit mit einer Monster-Grätsche den Rückstand gegen Kylian Mbappe verhinderte. Wer weiß, wie die Begegnung sonst gelaufen wäre.

Und dann war da natürlich Torschütze Karim Adeyemi, der seinen Führungstreffer mit einer Salto-Einlage feierte. Wie schon gegen Mailand schoss er ein wichtiges Tor. Die Last, die anschließend von ihm abfiel, war auch dieses Mal deutlich zu sehen.

Borussia Dortmund hofft auf Wende

Gerade Adeyemi stellt die Fans und Verantwortlichen vor ein Rätsel. In der Champions League ist es nun schon das zweite Mal in Folge, dass er glänzen kann. Daheim in Liga und DFB-Pokal kämpft er weiter mit seinen bekannten Problemen. Wie kann das sein?

Nach dem erneut wichtigen Beitrag in der Königsklasse bleibt zu hoffen, dass er, aber auch Niklas Süle jetzt auch in der Bundesliga für Borussia Dortmund durchstarten können. Zwei Duelle gegen Augsburg und Mainz bleiben dafür in diesem Jahr noch.