Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen – es kommt zum Wiedersehen

Borussia Dortmund hat es geschafft: Mit einem 4:2-Erfolg im Rückspiel gegen Atletico Madrid zieht der BVB ins Halbfinale der Champions League ein. Der Jubel auf dem Platz und auf den Rängen war gewaltig.

Wenige Minuten nach Abpfiff in Dortmund fiel gleich eine weitere Entscheidung: Der BVB-Gegner für das Halbfinale stand fest. In der nächsten Runde trifft Borussia Dortmund auf Paris Saint-Germain. Es kommt also zum Wiedersehen.

Borussia Dortmund trifft im Halbfinale auf PSG

2:0, 2:2, 4:2 – in einem völlig wahnsinnigen Spiel setzt Borussia Dortmund sich durch und steht im Halbfinale der Champions League. Die Fans haben gezittert und gebangt, am Ende hat es für Dortmund gereicht. Der größte Erfolg der bisherigen Saison ist eingetütet.

Kurz darauf stand dann auch fest, wie es für Borussia Dortmund in der Champions League weitergeht. Paris Saint-Germain heißt der Gegner im Halbfinale. In einem denkwürdigen Spiel setzten sich die Franzosen gegen den FC Barcelona durch.

Mit einem 2:3-Rückstand aus dem Hinspiel ging PSG in das Rückspiel in Barcelona. Und schon nach zwölf Minuten folgte der nächste Rückschlag. Raphina traf für die Gastgeber zur 1:0-Führung. Die Wende sollte in der 29. Minute folgen: Barcelonas Ronald Araujo brachte Bradley Barcola zu Fall, als der alleine aufs Tor zu lief. Die Folge: Platzverweis.

In Überzahl drehte PSG dann richtig auf: Vor der Pause traf Ex-BVB-Star Ousmane Dembele zum Ausgleich. Nach der Pause drehten Vitinha (54.) und Kylian Mbappe (61., 89.) die Partie endgültig und machten den Einzug ins Halbfinale klar.

Wiedersehen mit Paris

Damit kommt’s im Halbfinale zum Wiedersehen: Schon in der Gruppenphase trafen der BVB und PSG zwei Mal aufeinander. In Paris verlor der BVB mit 0:2, im Heimspiel endete die Partie 1:1. Das würde nicht im Halbfinale nicht reichen. Aber: Wenn man es nun schon mal ins Halbfinale geschafft hat, will natürlich jeder auch ins Finale. Beim BVB ist die Euphorie und der Optimismus nach dem Sieg gegen Atletico riesig.