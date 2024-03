Borussia Dortmund: Nach Atletico-Kracher – UEFA macht es offiziell

Es wurde kein Hammer-Gegner wie Real Madrid oder Manchester City, die beide übrigens im Viertelfinale der Champions League aufeinandertreffen. Für Borussia Dortmund geht es stattdessen gegen Atlético Madrid. Neben dem BVB wohl eine Mannschaft, die jeder andere Klub gerne als Gegner gehabt hätte.

Unmittelbar nach der Auslosung der Champions-League-Begegnung hat die UEFA wichtige Nachrichten verkündet, die vor allem für die Fans von Borussia Dortmund von großer Bedeutung sind. Auch der BVB hat danach eine Meldung rausgehauen, die für die Anhänger interessant sein dürfte.

Borussia Dortmund im Viertelfinale gegen Atletico

Einer der besten Mannschaften Europas ist Borussia Dortmund wohl glücklicherweise aus dem Weg gegangen. Atletico Madrid ist es stattdessen geworden. Das Team aus der spanischen Hauptstadt hat eine mehr als nur durchwachsene Saison hinter sich. Im spanischen Pokal folgte zuletzt das Aus, im spanischen Supercup gab es gegen Real Madrid eine Niederlage und in der Liga liegt das Team von Trainer Diego Simeone weit hinter den Erwartungen.

Dafür gelang in der Champions League gegen Inter Mailand erst im Elfmeterschießen das Weiterkommen. Nun geht es gegen den BVB. Sechs Pflichtspiele gab es zwischen den beiden Teams auf europäischer Bühne. Aus Dortmunder Sicht ist die Bilanz mit drei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen durchaus positiv.

Zuletzt trafen beide Teams in der Saison 2018/19 in der Gruppenphase aufeinander. Nach einem 4:0-Sieg im Signal-Iduna-Park gab es eine 0:2-Pleite in Madrid. Solche Ergebnisse der Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic würden dieses Jahr fürs Halbfinale reichen.

Uefa terminiert Spiele

Und unmittelbar nach der Auslosung wurden auch die beiden Spiele zeitgenau angesetzt. Vor allem für die Fans wichtig, die planen werden, wann genau sie zu den Partien anreisen können. Am 10. April tritt Borussia Dortmund bei Atletico an. Das Rückspiel findet sechs Tage später am 16. April im Signal-Iduna-Park statt. Beide Partien werden jeweils um 21 Uhr angepfiffen.

Ebenfalls wichtig für die BVB-Fans: Der Kartenvorverkauf für das Heimspiel startet am 22. März um 12 Uhr. Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, maximal zwei Tickets zu erwerben. Der Termin für den Vorverkauf für das Auswärtsspiel ist noch offen.