BVB-Star heftig unter Beschuss – Sahin sind die Hände gebunden

Für Borussia Dortmund läuft die Saison derzeit alles andere als optimal. Die jüngste Niederlage in Augsburg offenbarte einmal mehr einige haarsträubende Baustellen in der Mannschaft von BVB-Trainer Nuri Sahin.

Bereits elf Punkte hat der BVB nach acht Spieltagen liegenlassen. Die Anhänger des Revierklubs verlieren langsam aber sicher die Geduld mit ihrem Team. Vor allem auf einen Spieler fällt dabei eine ganze Menge Kritik ab. Doch Trainer Sahin sind wohl die Hände gebunden!

BVB-Kapitän Can weiter im Formtief

Emre Can hat in Dortmund zur Zeit keinen leichten Stand. Der BVB-Kapitän konnte die Euphorie von seiner EM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft offenbar nicht mitnehmen und sucht zu Saisonbeginn noch immer nach seiner Form. Schon nach der Niederlage in Madrid wurde er teils heftig kritisiert, mit seiner jüngsten Leistung in Augsburg dürfte sich daran wenig geändert haben.

Auch interessant: Borussia Dortmund in großer Sorge – jetzt wird es richtig bitter

Denn der 30-Jährige erlebte auch in der Fuggerstadt einen rabenschwarzen Tag und hatte an dem 2:1-Augsburger-Führungstreffer maßgebliche Anteile, nachdem er eine Flanke direkt vor die Füße von Torschütze Alexis Claude Maurice klärte. Doch trotz seines jüngsten Formtiefs darf Can wohl auf eine Rückkehr in die Startelf hoffen.

Can profitiert wohl von BVB-Personalsorgen

Denn vor dem kommenden Dortmunder Pokalspiel in Wolfsburg (29. Oktober) plagen Borussia Dortmund in der Abwehr große Personalsorgen. Denn mit Waldemar Anton, Niklas Süle und Almugera Kabar stehen voraussichtlich gleich drei Innenverteidiger nicht zur Verfügung.

Will BVB-Coach Sahin also nicht auf den unerfahrenen Youngster Filippo Mane setzen, wird wohl alles auf einen Startelfeinsatz von Emre Can in der Innenverteidigung neben Nico Schlotterbeck hinauslaufen. Der Dortmunder Kapitän könnte somit auf ungewohnter Position die Chance haben, sich mit einer guten Leistung wieder in die Herzen der Fans zu spielen.