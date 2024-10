Borussia Dortmund in großer Sorge – jetzt wird es richtig bitter

Bei Borussia Dortmund werden die Verletzungssorgen größer. Nach Niklas Süle droht jetzt noch der Ausfall eines weiteren Innenverteidigers. Waldemar Anton muss gegen den FC Augsburg schon zur Pause ausgewechselt werden. Noch ist unklar, ob und wie lange Anton ausfallen wird.

Und es sollte noch schlimmer kommen: Auch Julian Ryerson musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Damit wird die Situation in der Abwehr von Borussia Dortmund noch schlimmer.

Borussia Dortmund bangt um Waldemar Anton

Kurz vor der Pause spielte Anton den Ball plötzlich ins Aus, setzte sich auf den Boden. Der Innenverteidiger musste mehrere Minuten behandelt werden. Anton hielt sich die linke Hüfte, hatte ganz offensichtlich Schmerzen. In welcher Szene er sich verletzt hat, war nicht zu erkennen.

+++ FC Augsburg – Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen – kurzfristiger Wechsel vor Anpfiff +++

Zunächst machte sich Emre Can warm und bereit, doch Anton spielte zunächst weiter. Erst in der Halbzeit vollzog Trainer Nuri Sahin dann den Wechsel. Anton blieb in der Kabine, Can kam in die Partie und ersetzte ihn.

Sahin gehen die Optionen aus

Damit wird auch gleich klar, dass Dortmund ein Problem droht. Can musste kommen, weil es kaum noch andere Optionen gibt. Niklas Süle fehlt Borussia Dortmund bereits. Der BVB-Star verletzte sich gegen Real Madrid am Syndesmoseband. Er wird mindestens bis zur Länderspielpause fehlen, erst Ende November zurückkehren. Mit Anton droht nun auch der zweite Innenverteidiger auszufallen. Ob und wie lange er pausieren muss, ist aber noch unklar.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit Nico Schlotterbeck hat Sahin nur noch einen etatmäßigen Innenverteidiger im Kader. Jetzt muss er auf positionsfremde Spieler wie Can oder Ramy Bensebaini zurückgreifen. Eine weitere Möglichkeit wäre das junge Talent Filippo Mane. Er hat allerdings noch kein einziges Bundesliga-Spiel absolviert.

Und in Hälfte zwei sollte dann noch ein weiterer Verletzter dazukommen: Julian Ryerson, der ohnehin schon angeschlagen war, fasste sich an den hinteren Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Nach Yan Couto droht damit auch der nächste Außenverteidiger auszufallen.