Borussia Dortmund: Can holt zum Rundumschlag aus – BVB-Kapitän reicht es endgültig

Das kann man wohl einen Brustlöser nennen! Der 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig sorgte bei Borussia Dortmund für viele Emotionen – der Mannschaft und auch Trainer Nuri Sahin war die Erleichterung nach dem wichtigen Sieg ins Gesicht geschrieben.

Doch nicht nur das Ergebnis hat an diesem Tag gestimmt. Borussia Dortmund überzeugte nach den Pleiten in Augsburg und Wolfsburg auch spielerisch und hat sich die drei Punkte redlich verdient. Vor allem Emre Can fiel nach Spielabpfiff ein echter Stein vom Herzen – dann holte er zum Rundumschlag aus!

Borussia Dortmund: Can offen – „Ich bin auch nur ein Mensch“

Der BVB-Kapitän war wohl das Gesicht der kleinen Dortmunder Ergebniskrise der letzten Wochen. Für seine teils schwachen Leistungen auf dem Rasen wurde er von den eigenen Fans hart kritisiert. Gegen Leipzig zeigte der deutsche Nationalspieler nun eine starke Leistung, erhielt im Anschluss viel Lob. Bei „Sky“ gab er danach zu: „Wenn ich ehrlich sein darf, das ist Balsam für die Seele“.

Weiter führt Can aus: „Ich bin auch nur ein Mensch. Es ist nicht schön, Kritik zu bekommen. Ich habe Fehler gemacht. Wenn es unter die Gürtellinie geht, wie letzte Woche, dann tut das nicht gut. Ich versuche nur, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Es klappt leider nicht immer, aber ich versuche es“.

BVB-Boss verspricht volle Unterstützung für Can

Gegen die teils überharte Kritik in den sozialen Medien hatte BVB-Boss Lars Ricken Can bereits die volle Rückendeckung versprochen: „Sportliche Kritik ist ok. Aber wie dieser tolle Mensch über social Media teilweise verunglimpft wird – das geht gar nicht! Im Zweifel werden wir rechtliche Schritte einleiten, wenn Menschen, für die wir Verantwortung tragen, mit Hatespeech versehen werden“, so Ricken im Interview mit der „Bild“ deutlich.

Nach der starken Leistung des 30-Jährigen gegen Leipzig dürfte damit allerdings erstmal Schluss sein. Spielt Can so weiter, dürfte er die Herzen der Dortmunder Fans schnell wieder erobert haben.