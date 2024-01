Borussia Dortmund vor Überraschungstransfer? Plötzlich geistert SEIN Name durch die Stadt

Zaubert Borussia Dortmund noch eine echte Überraschung aus dem Hut? Mit den Leihen von Jadon Sancho und Ian Maatsen hatten die Schwarz-Gelben ihre beiden erwarteten Transfer in der vergangenen Woche festgezurrt. Damit sah es aus, als habe man sein Programm abgearbeitet.

Jetzt allerdings taucht ein neues Gerücht auf. Sollte sich dieses als wahr erweisen, wäre es eine echte Sensation. Fischt Borussia Dortmund in Spanien und versucht, einen Ex-Bundesliga-Star zurückzuholen?

Borussia Dortmund an Ex-Bundesliga-Star dran?

Der Name Caglar Söyüncü dürfte so manchem Fan aus Deutschland noch etwas sagen. Der heute 27-Jährige spielte einst beim SC Freiburg, wo ihm der große Durchbruch gelang. Nach zwei Jahren wechselte er für über 20 Millionen Euro in die Premier League. Er ist bei den Freiburgern bis heute der zweitteuerste Spielerverkauf der Geschichte.

Als SC-Profi machte er natürlich auch Bekanntschaft mit Borussia Dortmund. Das letzte Aufeinandertreffen ist allerdings schon ein Weilchen her. Mittlerweile spielt Söyüncü in Spanien bei Atletico Madrid – ist dort aber ziemlich unglücklich.

Daher ist es kein Wunder, dass sich bereits Wechselgerüchte um ihn ranken. Laut dem spanischen Journalisten Matteo Moretto sei der BVB neben Porto, AS Rom und Fenerbahce Istanbul einer der interessierten Vereine.

Ein Angebot wurde abgegeben

Will Borussia Dortmund aber wirklich noch Ernst machen, ist offenbar Eile geboten. Denn mit dem FC Porto soll ein Klub sogar schon ein Angebot für den Spieler abgegeben haben. Dabei sei eine grundsätzliche Einigung bereits erzielt worden.

Söyüncü steht erst seit vergangenem Sommer in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag. Zum Einsatz kam er bisher allerdings so gut wie gar nicht. Mickrige 110 Einsatzminuten kann er in der Liga vorweisen. Daher ist ein erneuter Wechsel keinesfalls abwegig.

Borussia Dortmund: Notstand

Für das Interesse des BVB würde sprechen, dass die Dortmunder in der Innenverteidigung einen Notstand haben. Mit nur drei Spielern (Hummels, Schlotterbeck, Süle) ist gleich Alarm, wenn auch nur einer ausfällt. Und zuletzt kam Süle selbst dann nicht zum Einsatz.