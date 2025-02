Borussia Dortmund: Fans schlottern die Knie – diese Sorge plagt jetzt alle

Borussia Dortmund brilliert in der Champions League – wie könnte es auch anders sein! Entgegen der vorherrschenden Bundesliga-Krise zündet der BVB gegen Sporting Lissabon wieder den Turbo. Kurzfristige Heilung für die schwarz-gelbe Seele.

Doch kaum ist die Euphorie verklungen, bahnt sich eine große Sorge den Weg. Ist der Sieg in der Champions League ein schlechtes Omen? In der Vergangenheit legte Borussia Dortmund nach der Königsklasse zahlreiche Bruchlandungen hin.

Borussia Dortmund: Schlimme Bilanz

Die zwei unterschiedlichen Gesichter des BVB sind schon seit über einem Jahr ein Thema. Bereits unter Edin Terzic begeisterte die Mannschaft spätabends unter der Woche regelmäßig, während es anschließend in der Liga stets auf den Deckel gab. Daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert.

Die Bilanz der Bundesliga-Spiele, die direkt auf einen Champions-League-Auftritt folgen, liest sich ernüchternd. So folgte beispielsweise auf ein 3:0 in Brügge ein 1:5 in Stuttgart. Nach einer 7:1-Gala gegen Celtic verlor Borussia Dortmund bei Union Berlin mit 1:2. In den bisherigen acht Bundesliga-Spielen nach einer internationalen Woche gab es nur einen Sieg (unter Mike Tullberg in Heidenheim), dagegen drei Unentschieden und vier Niederlagen.

„Angstgegner“ wartet

Beim 3:0-Sieg in Lissabon merkte man förmlich, wie sich die Profis in der zweiten Halbzeit ihren Frust von der Seele schossen. Jetzt sorgen sich die Fans aber: War es das schon wieder mit dem Aufbäumen? Gegen den VfL Bochum sollte man an einem normalen Tag zwar gewinnen, doch was ist in der aktuellen Dortmunder Lage schon normal?

Zumal sich der Reviernachbar in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Angstgegner entwickelt hat – insbesondere, wenn die Spiele „anne Castroper“ stattfinden. Seit Bochums Wiederaufstieg 2021 endete jedes Dortmunder Liga-Gastspiel 1:1. 2023 kostete den BVB dieser nicht eingeplante Punktverlust sogar die Meisterschaft.

Klar ist: Ein Unentschieden oder gar eine Niederlage gegen den Tabellenletzten wäre für Borussia Dortmund der neuste Bundesliga-Rückschlag. Angesichts der Champions-League-Gala unter der Woche käme dieser aber irgendwie auch nicht überraschend. Auf die Spieler von Niko Kovac wartet jedenfalls eine schwierige Aufgabe.