Borussia Dortmund: Blamage für BVB-Stars – jetzt muss Terzic Aufbauarbeit leisten

Au weia, das hatten sich Thorgan Hazard und Thomas Meunier bei der Abreise nach Katar mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Für die beiden Stars von Borussia Dortmund ist die WM vorzeitig beendet.

Mit Geheimfavorit Belgien scheiterten Thorgan Hazard und Thomas Meunier schon in der Gruppenphase. Damit kehren die beiden Kicker mit einer herben Enttäuschung zu Borussia Dortmund zurück.

Borussia Dortmund: Bei WM – BVB-Stars mit Belgien raus

Belgien, Kroatien, Marokko, Kanada – das für die BVB-Stars Hazard und Meunier in dieser WM-Gruppe schon in der Vorrunde Schluss sein würde, hätte wohl vorher niemand erwarten. Belgien galt als Favorit, doch die „goldene Generation“ versagte in Katar auf ganzer Linie.

De Bruyne, Lukaku, die Hazard-Brüder – mit diesen Superstars war Belgien über mehrere Jahre immer der Geheimfavorit. Zu einem Titel reichte es jedoch nie – und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern.

Nach einem Auftaktsieg gegen Kanada (1:0) folgte die überraschende Pleite gegen Marokko (0:2). Im letzten Gruppenspiel brauchte es gegen die Kroaten also einen Sieg zum Weiterkommen. Nach schwacher erster Hälfte drehte Belgien auf, doch es brachte alles nichts. Superstar Lukaku vergab zig Chancen, die er normalerweise im Schlaf reinmacht. Weil Marokko gegen Kanada (2:1) gewann, war das Aus der Belgier besiegelt.

Meunier und Hazard können Aus nicht verhindern

Meunier stand in der Startelf und wurde erst kurz vor Schluss durch Eden Hazard ersetzt. Thorgan Hazard kam in der 58. Minute für Leonardo Trossard. Er bereitete sogar eine riesige Chance von Lukaku vor, doch der Angreifer vergab kläglich.

Das könnte dich auch interessieren:

Damit werden Meunier und Hazard nicht gerade mit Glücksgefühlen zu Borussia Dortmund zurückkehren. Trainer Edin Terzic wird die beiden Belgier zu Beginn sicherlich erst einmal aufbauen müssen, dem Selbstvertrauen wird das frühe WM-Aus geschadet haben.