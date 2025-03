Borussia Dortmund: Keine Chance! Bosse erteilen BVB-Star klare Absage

Wenn die Saison beendet ist, wird Borussia Dortmund drei Kreuze machen. Zu enttäuschend lief es in dieser Spielzeit für den BVB. Im Sommer wird sich dann zeigen, ob der Revierklub es ins internationale Geschäft geschafft hat.

Danach ist aber noch lange nicht Schluss. Nach dem Saisonende steht nämlich die Klub-WM an, die erstmals stattfindet. Borussia Dortmund ist mit am Start. Gleichzeitig findet aber auch die Junioren-EM statt, an der Maximilian Beier gerne teilgenommen hätte. Doch die Bosse erteilen ihm eine Absage.

Borussia Dortmund erteilt Beier eine Absage

Es ist eine schwierige erste Saison für Maximilian Beier bei Borussia Dortmund. An die starken Leistungen aus Hoffenheim kann er noch nicht ganz anknüpfen, aber er wird Woche für Woche immer besser. Für den Saisonendspurt könnte er ganz wichtig für den BVB werden.

Auch interessant: BVB muss um Schlotterbeck zittern – weil ein Superstar sein Verein verlässt

Aber auch für das, was nach dem Saisonende folgt: die Klub-WM. Da wird der Revierklub nämlich dabei sein. Blöd für Beier: Zeitgleich findet auch die U21-Europameisterschaft statt. Dort hätte er gerne mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Er wird nicht dran teilnehmen, wie Nationalcoach Antonio Di Salvo jetzt verkündete.

Di Salvo sprach auf der Pressekonferenz von einer „total schwierige Situation“ – für alle Beteiligten. Beier wird mit Dortmund bei der Klub-WM sein und die Junioren-EM verpassen. „Maxi steht zwischen den Stühlen“, so Di Salvo. Für die aktuelle Vorbereitung auf die EM hat der Coach Beier nicht nominiert.

Klub-WM statt U21-EM

Di Salvo hätte den Offensivspieler von Borussia Dortmund sehr gerne dabei gehabt. Aber auch Beier hätte gerne an der U21-EM teilgenommen, um sich für die A-Nationalmannschaft präsentieren zu können. Statt Beier testet der DFB-Coach andere Spieler.

Mehr Nachrichten für dich:

Bei der Klub-WM in den USA bekommt es der BVB in der Gruppenphase mit Fluminense (Brasilien), Mamelodi (Südafrika) und Ulsan HD (Südkorea) zu tun. Für die Dortmunder ist eine Teilnahme vor allem aus finanzieller Sicht lukrativ. Der Bundesligist kassiert eine hohe Millionensumme.