FC Bayern – Borussia Dortmund: Schock für den BVB! Star verletzt

Borussia Dortmund musste in den vergangenen Wochen immer wieder mit Verletzungen wichtiger Spieler kämpfen. Gleich mehrere BVB-Stars fielen mehr oder weniger kurzfristig aus und brachen den Westfalen so weg. Trotz der langen Verletzten-Liste konnte der BVB mit starken Leistungen überzeugen und sogar an die Spitze der Bundesligatabelle klettern.

Vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München konnte Borussia Dortmund wieder einige Rückkehrer im Kader begrüßen. Sowohl Gregor Kobel als auch Julian Brandt und Karim Adeyemi standen Edin Terzic wieder zur Verfügung. Doch die Freude währte nicht lange. Noch in der ersten Halbzeit musste der BVB-Coach verletzungsbedingt wechseln.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck verletzt ausgewechselt

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck verletzte sich und wurde von Routinier Mats Hummels ersetzt. Schlotterbeck laboriert wohl an muskulären Beschwerden, er ging mit einem bandagierten Oberschenkel vom Platz. Besonders bitter: Der BVB konnte sich vor dem Spiel in München erst über einige Rückkehrer freuen. So rückten Kobel und Brandt zurück in die Startelf, für die beiden Youngster Adeyemi und Bynoe-Gittens reichte es für einen Bankplatz.

Schlotterbeck zählt in der laufenden Saison zu den besten Akteuren beim BVB. Nach Startschwierigkeiten ist der deutsche Nationalspieler zu einem echten Leistungsträger und Führungsspieler in Dortmund geworden und überzeugt Woche für Woche. Der 23-Jährige stand seit seinem Wechsel in jeder Bundesliga-Partie in der Startelf. Darüber hinaus konnte er auch schon neun Torbeteiligungen verbuchen. Umso bitterer, dass der Dauerbrenner verletzt ausgewechselt werden musste.

Wie hart es den Defensivspieler genau erwischt hat, ist noch fraglich. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Es scheinen jedoch muskuläre Probleme zu sein. Der Dortmunder zeigte recht schnell an, dass es für ihn nicht mehr weiter gehen würde. Ein schwerwiegender Verlust, der eine ohnehin schon bescheidene erste Halbzeit noch bitterer machte. Für Schlotterbeck und den BVB also eine gebrauchte erste Hälfte.

Zu großes Risiko eingegangen?

Schlotterbeck war in der Länderspielpause mit der Nationalmannschaft unterwegs. Der BVB-Star verletzte sich im Spiel gegen Peru und musste auch dort angeschlagen ausgewechselt werden. Er verpasste auch das zweite Testspiel gegen Belgien. Unter der Woche gab es immer wieder Diskussionen um einen möglichen Einsatz im Topspiel gegen die Bayern. Schlotterbeck entschloss sich nach Absprache mit dem Trainerteam und den Mannschaftsärzten, im „Klassiker“ aufzulaufen. Nach der Auswechslung könnte sich die Frage stellen, ob der Einsatz nicht doch zu früh kam.

Inwieweit die neue Verletzung mit der alten zusammenhängt, bleibt abzuwarten. Ob der Innenverteidiger dem BVB über der zweiten Halbzeit hinaus noch fehlen wird, ist fraglich. Ein längerer Ausfall von Schlotterbeck würde Terzic und dem BVB schmerzen. Am Mittwoch (5. April) wartet schon das nächste Highlight. Schwarz-Gelb trifft im DFB-Pokal-Viertelfinale auf RB Leipzig.