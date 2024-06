Borussia Dortmund: Heftiger Kampf um Supertalent – kann sich der BVB durchsetzen?

Während alle Fußball-Augen momentan auf die Europameisterschaft in Deutschland gerichtet sind, planen die Vereine fleißig für die nächste Saison. Auch Borussia Dortmund hat noch an einigen Stellschrauben zu drehen, denn: In der nächsten Spielzeit soll weitaus mehr drin sein als nur Platz fünf.

Damit das gelingt, zerbricht sich Sportdirektor Sebastien Kehl gerade den Kopf um mögliche Neuzugänge. Einer der potenziellen Transfers: Samuele Inacio. Doch das Top-Talent wird nicht nur vom BVB heiß umworben.

Borussia Dortmund will italienisches Talent

Es wird wohl ein enges Kopf-an-Kopf-Duell, wenn es am Ende heißt: Wer verpflichtet den Shootingstar aus Italien? Sowohl die Dortmunder als auch der FC Bayern München haben ihre Fühler nach dem Juwel ausgestreckt. Beide Klubs lassen einfach nicht locker, wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet.

Inacio ist aktuell eines der gefeierten Top-Talente in Italien. Der erst 16-Jährige macht im Nachwuchs von Atalanta Bergamo ordentlich von sich Reden – und das rief jetzt sowohl den BVB als auch den FCB auf den Plan.

Ausnahmetalent heiß begehrt

Die Bayern sollen ihr erstes Angebot für den Offensivspieler sogar schon verdoppelt haben! Der BVB will Inacio mit einem gut durchdachten Konzept, wie sie ihn mittelfristig in den Profibereich integrieren wollen, überzeugen.

Doch nicht nur Bayern und Dortmund buhlen um das Supertalent aus dem europäischen Süden. Auch ein italienischer Top-Klub soll bereits sein Interesse bekundet haben. Doch dieser wird wohl eher nicht das Rennen um den begehrten Youngster machen, meint Di Marzio. Die Angebote aus Dortmund und München sind offenbar verlockenderer.

Eine Entscheidung steht noch aus. Sicher ist aber, dass sich Samuele Inacio wohl einen neuen Verein suchen wird – vielleicht ja den BVB?