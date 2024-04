Borussia Dortmund: Wechsel-Verbot! Klub drückt die Notbremse

Wenn Borussia Dortmund sich im kommenden Sommer nach neuen Spielern umschaut, wird der Blick mit Sicherheit auch nach Leverkusen gehen. Der frischgebackene Weltmeister hat eine Truppe gespickt mit Top-Stars, die auch dem BVB gut zu Gesicht stehen würden.

Einen Transfer kann Borussia Dortmund sich aber wohl abschminken. Bayer Leverkusen soll seinen Spielern ein Transferverbot erteilt haben, kein Star soll zur Konkurrenz wechseln. Das berichtet die „Sport Bild“.

Borussia Dortmund: Bei Bayer Leverkusen ist nichts zu holen

Top-Leistungen wecken immer Begehrlichkeiten. Die Spieler von Bayer Leverkusen werden nach der überragenden Saison deshalb wohl auf den Wunschlisten zahlreicher Top-Klubs stehen – egal, ob Stürmer-Star Victor Boniface, Mega-Talent Florian Wirtz, Außenverteidiger Jeremie Frimpong oder Abwehrkante Jonathan Tah.

Letztgenannter ist jetzt offenbar schon in den Fokus von Bayern München geraten. Nach Informationen von Sky sollen der Rekordmeister schon Gespräche mit dem Management von Tah aufgenommen haben. Sein Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft noch bis 2025. Bislang blockt Leverkusen aber ab.

Leverkusen erteilt Wechsel-Verbot

Nach Informationen der „Sport Bild“ will Bayer Leverkusen in diesem Sommer keinen einzigen Spieler an die direkte Konkurrenz abgeben. Dies gilt neben Bayern München wohl auch für Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Der BVB holte zuletzt immer wieder gestandene Bundesliga-Profis wie Marcel Sabitzer, Niklas Süle oder Niclas Füllkrug. Von Bayer Leverkusen wird der BVB in diesem Sommer aber wohl keinen Spieler holen können. Allerdings ist ohnehin fraglich, ob die Dortmunder bei Leverkusen hätten wildern wollen. Berichten zufolge will der BVB sich in Zukunft wieder auf junge entwicklungsfähige Spieler konzentrieren.