Borussia Dortmund: Überraschender Wechsel? Dieser Star könnte sich schon bald verabschieden

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Bahnt sich bei Borussia Dortmund ein Wechselhammer im kommenden Winter an? Ein Mittelfeldstar der Schwarzgelben wird mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Zwar gibt es bereits seit einigen Wochen Gerüchte um den Spieler von Borussia Dortmund, dennoch käme ein zeitnaher Wechsel aus einem bestimmten Grund überraschend.

Borussia Dortmund: Verlässt Axel Witsel den BVB?

Wohin geht es für Axel Witsel? Der Vertrag des Belgiers läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung beim DFB-Pokalsieger ist keinesfalls in Stein gemeißelt. Seit einiger Zeit wird Witsel daher schon mit Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Axel Witsel ist beim BVB derzeit nicht verzichtbar. Foto: imago images/Revierfoto

Bereits im vergangenen Sommer soll der italienische Rekordmeister Interesse gezeigt haben. Als daraus nichts wurde, setzten die Verantwortlichen ihre Hoffnungen auf das kommende Jahr, wenn der Belgier ablösefrei zu haben ist.

Borussia Dortmund: Bosse stinksauer! Konsequenzen für BVB-Profi

Nun gibt es die nächste Wende. Wie die „Bild“ berichtet, könnte Juve schon im Winter den nächsten Angriff wagen. Der Klub steht derzeit nur auf Platz neun in der Serie A und will sich daher in der nächsten Wechselperiode verstärken.

Witsel wird bei Borussia Dortmund gebraucht

Sollte der BVB im Januar zustimmen, käme das aus einem Grund überraschen. Vor wenigen Monaten lehnte man wegen der angespannten Personalsituation ab. Witsel wurde gebraucht. Daran hat sich nichts geändert. Derzeit ist der 32-Jährige der einzige einsatzbereite Sechser.

Mo Dahoud und Emre Can fehlen mit Verletzungen und Thomas Delaney verließ den Klub in Richtung Sevilla.

Borussia Dortmund: Ablöse könnte ein Faktor sein

Auf der anderen Seite wäre es für Borussia Dortmund die letzte Chance, eine Ablöse für Witsel zu bekommen. Zudem würde auch das Gehaltsbudget entlastet werden, da er einer der Top-Verdiener des Klubs ist.

Zudem dürfte die bereits angesprochene Personallage entscheidend sein. Seit Wochen wird der BVB vom Verletzungspech verfolgt. Man wird abwarten wollen, ob bis zur Winterpause alle Spieler fit zurückkehren, bevor man Wechselentscheidungen trifft. (mh)