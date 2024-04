Borussia Dortmund – Atletico Madrid: Sammer-Sorge wird wahr – doch die BVB-Stars antworten sofort

Als hätte es Matthias Sammer geahnt: In der Halbzeitpause von Borussia Dortmund – Atletico Madrid warnte er deutlich vor der zweiten Hälfte. Trotz grandioser erster Halbzeit sah er eine große Gefahr, dass der BVB die Partie noch aus der Hand geben könnte.

Und Matthias Sammer sollte Recht behalten. Borussia Dortmund verspielte gegen Atletico Madrid innerhalb von weniger Minuten die komfortable 2:0-Führung. Doch damit war die Partie längst nicht vorbei. Der BVB kämpfte weiter um den Einzug ins Halbfinale – und wie! (Hier gibt’s alle Highlights).

Borussia Dortmund – Atletico Madrid: Sammer hat’s geahnt – BVB verspielt Führung

Gegen Atletico Madrid legte Borussia Dortmund anders als im Hinspiel eine überragende erste Hälfte auf den Rasen. Julian Brandt erzielte die 1:0-Führung, Ian Maatsen legte wenige Minuten später nach und erhöhte auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt war der BVB dem Halbfinaleinzug richtig nahe.

In der Pause warnte dann aber BVB-Berater Matthias Sammer bei „Amazon Prime“: „Es gibt ein Problem. Es ist erst Halbzeit. Ich kenne die ganze Thematik hier, ich kenne die Mannschaft ganz gut. Sie haben vieles richtig und wirklich gut gemacht, aber ich warne vor der 2. Halbzeit.

„Atletico wird einige Dinge umstellen und mit einem Tor bist du erst einmal in der Verlängerung. Deshalb: Bescheiden bleiben, weiterarbeiten. Das sieht gut aus, aber leider erst 45 Minuten“, betonte Sammer und erklärte weiter: „Du musst dir alles hart erarbeiten. Du musst auch in der 2. Halbzeit diszipliniert spielen und dann wirst du am Ende belohnt oder nicht belohnt.“

DAMIT hätte niemand gerechnet

Es sind Worte, die nur wenige Minuten später wahr werden sollte. Atletico stellte um und drehte auf. Nach nur drei Minuten stand’s 1:2, Hummels brachte den Ball nach einer Ecke im eigenen Tor unter. Dortmund wackelte gewaltig, fing sich in der 64. Min den Ausgleich durch Angel Correa.

Was dann passierte, damit hätte wohl keiner mehr gerechnet: Der BVB schlug zurück – und wie! Nur sieben Minuten nach dem Ausgleich traf Niclas Füllkrug per Kopfball zur erneuten Führung. Und nur drei Minuten später hämmerte dann Sabitzer den Ball zum 4:2 in die Maschen – und setzte dem Wahnsinn damit die Krone auf.

Kurzzeitig bestätigten die BVB-Profis die Sorge von Sammer, doch sie rafften sich auf und schlugen zurück. Damit steht Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League.