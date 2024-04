BVB – Atletico: Aufregung um „Trikotklau“ – Rollstuhlfahrer spricht jetzt Klartext

Mannschaft und Fans waren in Ekstase, denn nur wenige Minuten zuvor gelang Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid (4:2) die große Sensation: der Halbfinal-Einzug. Was sich dann aber wenig später abspielte, sorgte für Aufregung in den sozialen Medien.

Julian Brandt wollte sein Trikot aus der Partie gegen Atletico Madrid einem Rollstuhlfahrer geben. Doch ein anderer Fan von Borussia Dortmund nahm ihm live im TV das Trikot weg. Oder doch nicht? Die Szene sorgte für ein Missverständnis. Der Rollstuhlfahrer hat DER WESTEN mitgeteilt, dass es sich nicht um einen „Trikotklau“ handelt.

BVB – Atletico: „Trikotklau“ sorgt für Aufregung

Was genau ist passiert? Ein vermeintlicher „Trikotklau“ sorgt in den sozialen Medien und bei Borussia Dortmund für Aufregung. Mitten in den Feierlichkeiten zum Halbfinal-Einzug der Champions League wollte BVB-Star Julian Brandt einem Rollstuhlfahrer sein Trikot zuwerfen.

Die Aktion wurde von einem Kameramann begleitet und anschließend bei „Prime Video“ gezeigt. Als Brandt dem Rollstuhlfahrer das Trikot geben wollte, riss es ein anderer BVB-Fan dem Beschenkten plötzlich aus der Hand. Viele Anhänger waren von der Aktion schockiert. Schließlich wird hier einem Rollstuhlfahrer ein Trikot vermeintlich geklaut.

DER WESTEN kontaktierte ihn. Bei dem Rollstuhlfahrer handelt es sich um Kim Basenach. Die Szene wurde tausendfach in den sozialen Medien geteilt. Der BVB-Fan stellt jetzt klar: Er, der das Trikot bekommen sollte, und die Frau, die es an sich nahm, sind ein Paar.

Alles nur ein Missverständnis: BVB-Fan Kim Basenach und seine Freundin mit dem Brandt-Trikot. Foto: Privat

„Das Trikot, das vermeintlich gestohlen wurde, ist jetzt in meinem Besitz“

„Diese Frau ist seit elf Jahren meine Freundin. Sie hat das Trikot nur genommen, weil Julian Brandt nicht näher herangekommen ist. Es war für uns ein schöner Moment“, sagt Basenach gegenüber dieser Redaktion. Er sei sehr stolz, dass Brandt ihm sein Trikot geschenkt hat. „Das Trikot, das vermeintlich gestohlen wurde, ist jetzt in meinem Besitz“, betonte er anschließend.

Denn viele Fans forderten den BVB dazu auf, den Rollstuhlfahrer ausfindig zu machen und ein neues Trikot zu schenken. Das bestätigte Borussia Dortmund auch. Doch mit der Klarstellung des Fans hat es sich erledigt. Basenach selbst will ebenfalls, dass jetzt Ruhe einkehrt.

„Das war ein großer Schock, als wir die ganzen Nachrichten heute Morgen gelesen haben. Ich bin sehr glücklich mit meiner Freundin und das war gar nicht nett, was alles über sie geschrieben wurde“, so der BVB-Fan. Jetzt hofft er, dass sich das Thema endgültig erledigt hat.

Ende gut, alles gut. Somit können die Feierlichkeiten beim BVB weitergehen. Im Halbfinale trifft der Revierklub dann wieder auf Paris Saint-Germain, gegen den es in der Gruppenphase eine 0:2-Niederlage und ein 1:1-Unentschieden gab. Dabei haben die Stars nur ein Ziel (hier mehr dazu).