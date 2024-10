Borussia Dortmund: DFB-Coach verzweifelt – „Total schwierig“

Immer mehr Fußballspiele, immer weniger Pausen für die Fußballer. Es ist ein Umstand, der nicht nur Borussia Dortmund beschäftigt, sondern die gesamte Fußballwelt. Zum ohne hin schon engen Terminkalender ist für den kommenden Sommer nun auch noch die Klub-WM dazu gekommen.

Borussia Dortmund wird – wie viele andere Top-Klubs auch – daran teilnehmen. Das Problem allerdings: Zeitgleich findet auch die U21-Europameisterschaft statt. Dafür sind derzeit zwei BVB-Stars vorgesehen. DFB-Coach Antonio Di Salvo ist verzweifelt.

Borussia Dortmund: DFB-Coach verzweifelt

Er gehörte zu den stärksten Spielern bei Borussia Dortmund, musste aber dann einen bitteren Rückschlag einstecken. Karim Adeyemi sorgte für Aufsehen, wird Borussia Dortmund aber jetzt mehrere Wochen aufgrund einer Muskelverletzung fehlen. Aber auch Deutschlands U21-Team muss auf ihn verzichten.

Nationaltrainer Antonio Di Salvo erklärte, dass Adeyemi weiterhin bei der U21 mitgespielt hätte, statt für die A-Nationalmannschaft. Auch wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann seine zuletzt starken Leistungen mitbekommen haben dürfte.

Di Salvo erklärt, dass Adeyemi „diese Leistung über einen gewissen Zeitraum dann auch bestätigen“ muss, damit er zukünftig wieder für das DFB-Team auflaufen kann. Am besten bei der U21. Eine große Bühne könnte er dafür bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr bekommen – wenn denn Adeyemi und Co. überhaupt teilnehmen können.

Klub-WM zeitgleich mit der U21-EM

Denn zum selben Zeitpunkt finde auch die Klub-Weltmeisterschaft in den USA statt. Am 11. Juni 2025 beginnt die U21-EM in der Slowakei, am 28. Juni gibt es das Endspiel. Die Klub-WM beginnt am 15. Juni und endet sogar erst am 13. Juli. Also genauso lang wie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Auch Borussia Dortmund ist dabei.

Der Fokus liegt dann nicht nur bei Adeyemi, sondern auch auf Maximilian Beier. Auch der BVB-Neuzugang wurde von Julian Nagelsmann für die Länderspiele nicht nominiert, könnte im kommenden Jahr ebenfalls an der U21-EM teilnehmen. Muss Di Salvo aufgrund der Klub-WM, die ebenfalls für die Vereine sehr attraktiv ist, auf die beiden BVB-Stars verzichten?

„Wir haben eine Situation, die keiner kennt“, so der U21-Coach. „Deswegen ist das jetzt noch total schwierig zu beurteilen.“ Der 45-Jährige betont, dass er mit den Vereinen und Spielern Gespräche führen wird, um dann Klarheit zu haben.