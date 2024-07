Borussia Dortmund: Nächster Top-Klub buhlt um Adeyemi – wie entscheidet der BVB-Star?

Um kaum einem Spieler gibt es so viele Schlagzeilen wie um Karim Adeyemi. Der Flügelflitzer von Borussia Dortmund ist heiß begehrt. Es ist gut möglich, dass er noch in diesem Sommer den BVB verlässt.

Als heißester Interessent wurde in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Juventus Turin genannt. Doch die Interessenten-Liste wird immer länger. Borussia Dortmund darf sich bei einem Transfer auf eine hohe Ablösesumme freuen.

Borussia Dortmund: Nächster Top-Klub buhlt um Adeyemi

Verlässt Karim Adeyemi Borussia Dortmund? Vor einigen Wochen betonte Sportdirektor Sebastian Kehl noch: „Die Gerüchte sind nicht richtig. Karim steht nicht auf der Verkaufsliste, das ist absoluter Blödsinn.“ Doch die Berichte häufen sich und die Interessenten werden immer mehr.

Immer wieder wird Adeyemi mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Nun kommt laut mehreren britischen Medien auch Aston Villa dazu. Cheftrainer Unai Emery ist großer Fan des 22-Jährigen und soll sogar erste Gespräche mit Adeyemi geführt haben.

Das Problem für Aston Villa: 50 Millionen Euro fordert der BVB für Adeyemi. Eine Ablösesumme, die der Klub, trotz der Teilnahme an der Champions League, nicht zahlen möchte. Sollte also keine Einigung erzielt werden, hat Juventus wohl die besten Karten auf einen Transfer.

Wo zieht es Adeyemi hin?

Lediglich 35 Millionen Euro wäre Aston Villa bereit, an Borussia Dortmund zu zahlen. Auch Juventus Turin soll bereits ein erstes Angebot an den BVB abgeschickt haben. Doch noch ist unklar, wie hoch die Offerte sei. Ein Treffen zwischen Juves Sportdirektor Cristiano Giuntoli und Adeyemis Vater Abbey soll es am vergangenen Mittwoch gegeben haben. Ob hier schon erste Einigungen erzielt wurden?

Bei den Dortmundern indes hofft man auf einen Verbleib, auch wenn eine hohe Ablöse winkt. BVB-Coach Nuri Sahin setzt voll auf den Flügelflitzer und will ihn auch nicht abgeben. Doch im Fußball kann es bekanntlich schnell gehen. Gewissheit wird es wohl erst geben, wenn in Europa das Transferfenster Ende August/Anfang September komplett geschlossen ist.