Borussia Dortmund: Bitterer Rückschlag für Juwel – „Es ist total schade“

Borussia Dortmund ist bekannt dafür, junge Talente zu verpflichten und sie mit Spielzeit in der Bundesliga und Champions League zu absoluten Top-Spielern zu entwickeln. Erling Haaland, Jadon Sancho oder Jude Bellingham sind da nur drei Beispiele, bei denen der Plan ideal aufgegangen ist.

Allerdings können das nicht alle von sich behaupten. Viele erleben am Anfang ihrer Karriere schon schwerwiegende Verletzungen – von diesem Pech blieb auch Abdoulaye Kamara nicht verschont. Nun erlebt das Talent von Borussia Dortmund den nächsten, allerdings auch zu erwartenden, Rückschlag.

Borussia Dortmund: Kamara reist wohl nicht mit ins Trainingslager

Die letzten Spiele von Abdoulaye Kamara im Trikot des BVB liegen schon ein paar Wochen zurück. Nachdem der 18-Jährige gegen den MSV Duisburg sein wohl bislang bestes Saisonspiel zeigte, zog sich der defensive Mittelfeldspieler einen Innenbandriss am Knie zu. Seit Mitte Oktober fällt der Guineer nun schon aus und auch ein baldiger Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb, zum Beispiel im Trainingslager, ist unwahrscheinlich.

„Es ist total schade, dass sich Abdou verletzt hat. Ich hoffe, dass er Mitte, Ende Januar wieder dabei sein kann. Für das Trainingslager wird es voraussichtlich noch nicht reichen“, meinte U23-Trainer Christian Preußer in einem Interview mit den „Ruhr Nachrichten“. Dieses wird die Zweitvertretung der Borussia vom 2. Januar bis zum 10. Januar in der Türkei absolvieren. Auch eine Teilnahme am Trainingslager mit den Profis vom 6. Januar bis zum 14. Januar ist unwahrscheinlich. Aufgrund der Ausfallzeit von rund zwei bis drei Monaten kommt dies nicht überraschend.

Borussia Dortmund: Kamara bekommt Lob

„Abdou hat in der U23 Fuß gefasst und war dort ein wichtiger Faktor in den letzten Wochen“, sagte Profi-Trainer Edin Terzic zuletzt. „Abdou ist unheimlich gut mit dem Ball, er spielt tolle Pässe. Er ist ein guter Umschaltspieler. Er möchte immer den Ball haben, manchmal ist das schon fast zu viel“, lobte ihn auch Christian Preußer. Doch auch trotz der ganzen positiven Worte gibt es noch Kritik am 18-Jährigen. „Defensiv muss er noch aktiver werden. Ich wünsche mir, dass er noch mehr Balleroberungen hat oder vorbereitet“, so sein U23-Trainer.

Im Sommer 2021 ist Kamara aus der Jugendabteilung von Paris St. Germain in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund gewechselt. Seitdem absolvierte er 21 Spiele für die Zweitvertretung und 21 Partien für die U19 des BVB. In diesen steuerte der Youngster drei Tore und eine Vorlage bei.