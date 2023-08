Borussia Dortmund: Traum aller BVB-Fans! Wer hat eigentlich das Auto-Kennzeichen B-VB 1909?

Wenn sich ein echter Fan von Borussia Dortmund ein Auto-Kennzeichen aussuchen dürfte, würde wohl jeder dieses wählen: B-VB 1909. Aber wie es die Straßenverkehrsordnung will, darf nur ein einziger in Deutschland mit diesem begehrten Kfz-Kennzeichen herumfahren.

Er heißt Burkhard Fuhrmann, ist Dortmunder, glühender Fan von Borussia Dortmund und hat DER WESTEN verraten, wie er es ergattert hat.

Borussia Dortmund: Dieser Fan hat das Traum-Kennzeichen B-VB 1909

Der Unternehmer ist unter anderem Franchise-Nehmer von „Premio Reifen Service“, leitet Filialen in Dortmund, Hagen und Schwerte. Seine Firma „Burkhard Fuhrmann Einzelhandel GmbH“ ist auch Sponsor des BVB.

Alle wollen es, einer hat es: Burkhard Fuhrmann fährt das Wunschkennzeichen aller BVB-Fans. Foto: Fuhrmann

Jaja, und so hat er sich über Kontakte das Kennzeichen erschlichen? Nix da! Fuhrmann hat einfach Durchhaltevermögen bewiesen. Vor zehn Jahren gab er jede Woche aufs Neue einen Reservierungswunsch für dieses Nummernschild an. Fast zwei Jahre lang. Bis er es bekam.

Kennzeichen B-VB 1909: Lange gewartet und zugeschlagen

Damals ging es der Borussia noch nicht so blendend wie heute. „Es waren einfach noch nicht so viele BVB-Fans auf die Idee gekommen, sich dieses Kennzeichen zu holen“, sagt Fuhrmann gegenüber DER WESTEN. „Ich habe mich intensiv drum gekümmert, lange gewartet und zugeschlagen, als es frei wurde.“ So zahlte er auch nicht mehr als die übliche Gebühr für ein Wunschkennzeichen.

Ein Geschoss mit schickem Kennzeichen: Das BVB-Nummernschild an Fuhrmanns Sportwagen. Foto: Fuhrmann

Aber wie konnte er sich ein Berliner Kennzeichen holen? Als Unternehmer hat Fuhrmann auch eine Niederlassung in Berlin. Über die meldete er ein Auto an und konnte er ein „B-Kennzeichen“ ergattern. Das hing erst an seinem gelben, später am silbernen Mercedes AMG GT-S.

Schicker Sportwagen mit schickem Nummernschild

Gab es schon Angebote, ihm dieses Kennzeichen abzukaufen? „Ja, das haben manche schon gefragt. Ob das aber seriös und ernst gemeint war, weiß ich nicht. Ich bin nämlich nicht weiter darauf eingegangen.“

Mehr News:

Und als großer Auto-Fan hängt das Nummernschild auch nicht an einem x-beliebigen Wagen, sondern an echten Luxuskarossen im BVB-Design. Auch Fuhrmanns schicke Mercedes-Sportwagen zeigen jedem, für welchen Verein sein Herz schlägt. Und die neidischen Blicke, wenn er damit bei den BVB-Heimspielen vorfährt, sind ihm sicher.