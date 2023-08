Borussia Dortmund: Ausgerechnet die Bayern – BVB droht bittere Transfer-Klatsche

Muss Borussia Dortmund kurz vor dem Ende des Transfer-Fensters erneut einen bitteren Rückschlag auf dem Transfermarkt hinnehmen? Die BVB-Bosse wollen in den letzten Tagen der Wechselperiode noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Im Fokus steht die Verstärkung für die Defensive.

Zuletzt wurde bekannt, dass Borussia Dortmund sich um die Dienste eines deutschen A-Nationalspielers bemüht. Laut mehreren Medienberichten soll der Vizemeister am Ex-Bochumer Armel Bella-Kotchap interessiert sein. Nun bekommt der BVB jedoch große Konkurrenz – aus gerechnet von den Bayern.

Borussia Dortmund: Transfer-Duell mit Bayern bahnt sich an

Auf dem Platz duellierten sich Borussia Dortmund und der FC Bayern in der vergangenen Saison quasi bis zur letzten Minute um die Meisterschaft. Pünktlich zu Beginn der neuen Spielzeit könnte es nun ein Transfer-Duell zwischen dem Rekordmeister und dem BVB geben.

Denn nach Schwarz-Gelb hat „Sky“ zufolge auch der FC Bayern seine Fühler nach Bella-Kotchap ausgestreckt. Die Münchner Verantwortlichen sollen sich bei seinem aktuellen Verein FC Southampton bereits nach dem 21-Jährigen erkundigt haben.

Der BVB soll sich schon länger um Bella-Kotchap bemühen. Eine mündliche Einigung mit dem früheren Bochumer gibt es allerdings wohl noch nicht. Das könnte die Chance für den deutschen Rekordmeister sein, bei diesem Deal doch noch dazwischen zu funken und dem BVB Bella-Kotchap wegzuschnappen.

Ablöse-Nachteil für BVB?

Für den BVB käme Medienberichten zufolge zunächst nur ein Leihgeschäft in Frage – der englische Zweitligist soll rund 20 Millionen Euro für den Innenverteidiger verlangen. Das ist zu viel für Sebastian Kehl und Co. Der FC Bayern könnte eine solche Summe aber mit Sicherheit stemmen, wenn er bei Bella-Kotchap tatsächlich ernst machen würde. Die Münchener bekommen in den kommenden Tagen einiges an Geld für Benjamin Pavard, der wohl für knapp 30 Millionen zu Inter Mailand wechseln wird.

Mehr News:

Das Geld hätte der FCB also in jedem Fall. Bleibt nur abzuwarten, ob die Münchener im Poker um Bella-Kotchap tatsächlich ernst machen wollen. Für den BVB wäre es eine dicke Transfer-Klatsche – in den letzten Tagen des Transferfensters müsste man dann auch auf andere Optionen ausweichen.