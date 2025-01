Borussia Dortmund: Pleite gegen Leverkusen! Bittere Erkenntnis für den BVB

Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist weg. Borussia Dortmund kann im eigenen Stadion noch verlieren. Zum ersten Mal in der laufenden Saison verlor der BVB im Signal Iduna Park ein Spiel. Bayer Leverkusen hat die brutale Serie der Dortmunder beendet und damit die Verhältnisse noch einmal deutlich gemacht.

Bei Borussia Dortmund muss man sich spätestens nach der Pleite gegen Leverkusen eingestehen: Mit der Werkself kann man auch in diesem Jahr nicht mithalten. In den Titelkampf greift dieser BVB sicher nicht mehr ein.

Borussia Dortmund: Leverkusen enteilt dem BVB

Die Ausfälle beim Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen waren dramatisch – und dennoch ist der Anspruch des BVB ein anderer. Zur Aufholjagd wollte Borussia Dortmund blasen. Bayer Leverkusen machte den Dortmundern aber gleich mal einen dicken Strich durch die Rechnung.

Drei Gegentore in den ersten 19 Minuten. Trotz zwischenzeitlichem Anschlusstreffer von Jamie Gittens (12.) sorgte Bayer Leverkusen früh für klare Verhältnisse. Per schmeichelhaftem Elfmeter kam Dortmund kurz vor Schluss noch einmal ran, doch das endete am Ende nichts mehr am Ergebnis.

Damit enden für den BVB gleich zwei Serien. Zum ersten Mal in dieser Saison verliert der BVB im eigenen Stadion und zum ersten Mal seit über 20 Jahren verliert Borussia Dortmund an einem Freitagabend.

Aufholjagd gestoppt, bevor sie begonnen hat

Die gerissenen Serien dürften Borussia Dortmund aber nicht so sehr weh tun, wie der Fakt, dass Bayer Leverkusen den Dortmundern auch in diesem Jahr enteilt ist. Der amtierende deutsche Meister zieht nach 16 Spieltagen schon auf zehn Punkte weg.

Damit wird der Titelkampf immer mehr zu einem Zweikampf zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Und Borussia Dortmund? Hat damit gar nichts zu tun. Der BVB läuft seinen Ansprüchen hinterher.

Das kurzfristige Ziel, in der Bundesliga einen guten Start ins neue Jahr hinzulegen und Plätze gutzumachen, hat der BVB damit schon mal verfehlt. Gegen Holstein Kiel kann Dortmund aber schon am Dienstag (14. Januar) Wiedergutmachung betreiben.