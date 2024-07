Borussia Dortmund: DFL macht Entscheidung offiziell – Fans fallen vom Glauben an

Seit einigen Wochen ist der Spielplan für die kommende Saison bekannt. Dass Borussia Dortmund zu Hause gegen Frankfurt starten würde, war ebenso klar, wie das letzte Saisonspiel gegen Kiel – ebenfalls im Westfalenstadion. Allerdings fehlten genaue Termine.

Das hat die DFL jetzt nachgeholt – zumindest für die ersten fünf Spieltage, die punktgenau terminiert wurden. Für Borussia Dortmund ergibt sich ein Bild, dass die Fans überhaupt nicht gerne sehen. Ihre liebste Anstoßzeit ist fast gar nicht vertreten.

Borussia Dortmund nur einmal um 15.30 Uhr

Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, Bundesliga – das gehört für viele Fußball-Fans einfach zusammen. Allerdings finden von den neun Spielen für gewöhnlich nur fünf zu dieser Zeit statt. Der Rest ist über Freitag- und Samstagabend sowie den Sonntag verteilt.

Besonders begehrt sind bei den Einzelspielen natürlich die Vereine, die Publikumsmagneten sind. Borussia Dortmund gehört zweifelsohne dazu. Und so zeichnet sich bereits früh der Saison mal wieder ein Trend ab: An den ersten fünf Spieltagen spielt der BVB nur einmal am Samstag um 15.30 Uhr.

Doppel-Heimpower am Freitag

Das ist am 2. Spieltag beim Gastauftritt bei Werder Bremen der Fall. Der übrige Spielplan sieht dagegen ganz anders aus. Den Auftakt gegen Frankfurt deklarierte die DFL kurzerhand zum Top-Spiel am Samstagabend (24. August, 18.30 Uhr). Nach Stuttgart geht es hingegen am Sonntag, 22. September, um 17.30 Uhr.

BVB-Spielplan:

24. August, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt (H)

31. August, 15.30 Uhr: Werder Bremen (A)

13. September, 20.30 Uhr: Heidenheim (H)

22. September, 17.30 Uhr: Stuttgart (A)

27. September, 20.30 Uhr: VfL Bochum (H)

Und dann wären da noch die beiden Heimspiele gegen Heidenheim und Bochum (3. und 5. Spieltag). Beide finden jeweils am Freitagabend um 20.30 Uhr statt. Damit hat der BVB kein einziges 15.30-Uhr-Heimspiel zum Saisonstart.

Borussia Dortmund: Fans bedient

Die Zeitpläne der DFL gehen einigen Dortmund-Fans daher auch gehörig gegen den Strich. „Spieltage 3-5 also wieder nicht guckbar“, kommentierte einer bei „X“. „Zweimal Freitag, einmal Sonntag. Hätte nicht schlimmer sein können“, befand ein anderer.

„Sind die Ansetzungen scheiße“, war ebenso zu lesen. Immerhin bleiben den Fans von Borussia Dortmund noch 29 weitere Spieltage, um ihre 15.30-Uhr-Quote auszubauen.