Dortmund – Bremen: Werder-Fans mit emotionaler Botschaft – sie gilt BVB-Star Füllkrug

Länderspielpause vorbei, Freitagabend, Flutlicht: am 8. Spieltag kommt es zur Begegnung Borussia Dortmund – Werder Bremen. Es ist auch ein Spiel, bei dem viele Protagonisten auf ihren Ex-Klubs treffen.

So beispielsweise Niclas Füllkrug, der kurz vor dem Ende des Transferfensters Werder Bremen verließ und sich Borussia Dortmund anschloss. Die SVW-Fans haben sich nun mit einem besonderen Banner bei ihrem einstigen Stürmer bedankt.

Dortmund – Bremen: Werder-Fans mit emotionaler Botschaft

Zum Auftakt des 8. Spieltags empfängt Borussia Dortmund den SV Werder Bremen. Während der Nordklub den Vorsprung auf die Aufstiegsplätze ausbauen will, möchte der BVB erneut die Tabellenführung übernehmen – wenn auch nur für eine Nacht.

Bei der Partie kommt es auch zum Wiedersehen von Niclas Füllkrug und seinem Ex-Klub. Der Stürmer spielte jahrelang in der Jugend der Bremer, war anschließend zwischendurch bei drei anderen Vereinen unter Vertrag und ging dann wieder von 2019 bis zum vergangenen Sommer auf Torejagd für Werder.

Insgesamt lief er in 124 Pflichtspielen für den SVW auf, erzielte 49 Tore und bereitete 16 Treffer vor. Für seinen Einsatz bedankten sich die mitgereisten Bremen-Fans auf ganz besonderer Art und Weise bei ihrem ehemaligen Spieler.

Emotionales Wiedersehen für Füllkrug

„Danke für deinen Einsatz, Lücke!“, heißt es auf einem Plakat der Werder-Fans, das an den Stürmer von Borussia Dortmund gerichtet war. Füllkrug stand gegen seinen Jugendklub auch in der Startelf.

Aber an diesem Abend ist es nicht nur Füllkrug, der auf seinen Ex-Verein trifft. Amos Pieper, Marvin Ducksch, Justin Njinmah und Leonardo Bittencourt liefen auf Seiten der früher für den BVB auf und kicken nun für Bremen.

Geht die Siegesserie der Dortmunder gegen Bremen weiter? Vier Spiele in Folge konnte der BVB zuletzt gewinnen. Obwohl es beim Start mit dem Unentschieden gegen Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) große Sorgen gab, haben sich die Schwarz-Gelben gefangen und schnell wieder in die Spur gefunden. Bremen hatte nur zwei Siege zu Beginn und kämpft in diesem Jahr gegen den Abstieg aus der Bundesliga.