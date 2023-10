Borussia Dortmund: Star bestätigt es selbst! Irre Rückkehr steht unmittelbar bevor

Das wäre ein Hammer! Mit Mats Hummels von Borussia Dortmund gab es bereits vor einigen Wochen eine Rückkehr zur deutschen Nationalmannschaft. Jetzt steht bereits das nächste Comeback an.

Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wäre diese Rückkehr mehr als nur spektakulär. Schließlich verpasste er schon einige große Turniere mit dem DFB-Team. Die meisten Fans von Borussia Dortmund werden sicherlich schon erahnen, um welchen BVB-Star es sich handelt.

Borussia Dortmund: Star bestätigt es selbst!

Bei Borussia Dortmund ist er schon längst eine Legende. Mit der deutschen Nationalmannschaft fehlt ihm noch ein Titel. Die Rede ist von Marco Reus, der gerne noch einmal für das DFB-Team auflaufen möchte.

„Wenn die Leistung weiter passt, soll man niemals nie sagen. Ich lasse mir alles offen. Warum soll ich das verneinen, wenn mein Körper Ja sagt?“, sagt der 34-Jährige im Podcast „Viertelstunde Fussball“. Die Heim-EM im kommenden Jahr sei „auf jeden Fall noch ein Thema“.

48 Spiele absolvierte Reus im DFB-Dress. Zuletzt war der BVB-Star am 11. November 2021 beim 9:0-Sieg gegen Liechtenstein auf dem Platz, erzielte ein Tor und bereitete drei Treffer vor.

DFB-Comeback steht bevor

Und die Chancen auf ein DFB-Comeback des ehemaligen Kapitäns von Borussia Dortmund sind gut. Reus verrät: „Ich habe einen guten Kontakt zu Julian (Bundestrainer Nagelsmann, Anm. d. Red.). Julian ist ein sehr, sehr guter Trainer. Das hat man bei seinen bisherigen Stationen nachweislich gesehen.“

Trotz seiner 34 Jahre überzeugte Reus zuletzt beim BVB, wo sein Vertrag am Saisonende ausläuft. In fünf Bundesligaspielen war er an vier Toren der Schwarz-Gelben direkt beteiligt. Mit diesen guten Leistungen darf er sich dann definitiv Hoffnungen auf die letzten beiden Länderspiele in diesem Jahr gegen die Türkei (18. November) und Österreich (21. November) machen.

Ein Großturnier zum Abschluss plus einem eventuellen Titel wäre sicherlich die Krönung einer guten Karriere von Reus, der allerdings immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde. Dadurch verpasste er unter anderem auch den Triumph der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Ansonsten kommt er in den 48 Länderspielen auf 15 Tore und 14 Vorlagen.