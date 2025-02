Borussia Dortmund: Früher Frust! Bitterer BVB-Start für Winter-Neuzugang

Endlich wieder zocken – mit immenser Vorfreude kam Carney Chukwuemeka zu Borussia Dortmund. Bei Chelsea London zum Tribünengast verkommen, sollte er beim BVB schnell Fahrt aufnehmen und wieder seiner Leidenschaft frönen.

Doch es kommt anders. Der Engländer erlebt bei Borussia Dortmund einen Frust-Start. Gleich das erste Spiel verpasste er verletzungsbedingt. Nachdem er in Lissabon zu seinem Debüt kam, sollte es richtig losgehen. Stattdessen folgt jetzt der nächste Rückschlag.

Bitterer BVB-Star: Chukwuemeka wieder nicht dabei

Ohne Rhythmus, ohne Spielpraxis kam er beim BVB an und sollte trotzdem möglichst schnell helfen. Auf der Dauer-Baustelle Kreativzentrum wird Carney Chukwuemeka dringend gebraucht. Auch wenn er in London fast nur auf der Tribüne saß, waren die Hoffnungen in den Mittelfeldmann groß. Doch der Start verläuft ziemlich holprig.

Kaum da, schlug er sich schon mit Problemen herum. Gleich beim ersten Spiel musste der 21-Jährige mit Knie-Problemen passen. Die hatte er schnell wieder im Griff – dachten alle. Schon wenige Tage später folgte das Debüt, bei Sporting Lissabon (3:0) durfte er immerhin für die Schlussminuten ran. Doch jetzt folgt der nächste Rückschlag.

Neu-Star fällt schon wieder aus

Die Knie-Probleme sind wieder da. Die wenigen Einsatzminuten in der Champions League reichten, dass die Schmerzen zurückkehrten. Carney Chukwuemeka wird beim Auswärtsspiel in Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) wieder fehlen. Frustrierend für einen Youngster, der darauf brennt, endlich wieder spielen zu dürfen.

Nun hoffen alle bei Borussia Dortmund, dass die Probleme nicht zum Problem werden. Knie-Beschwerden sind oft komplex und nicht leicht in den Griff zu kriegen. Bei Carney Chukwuemeka soll es anders laufen – denn als Leihgabe könnte seine BVB-Zeit kurz ausfallen.