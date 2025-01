Borussia Dortmund unter Schock! Hiobsbotschaft für BVB-Star

Sportlich läuft es mies, auf dem Transfermarkt geht es nicht vorwärts und auch ein neuer Trainer ist noch nicht da. Bei Borussia Dortmund gibt es allen Grund zu Jammern. Immerhin hält sich die Verletztenseuche derzeit in Grenzen.

Doch auch dort gibt es nun schlechte Nachrichten. Felix Nmecha wird Borussia Dortmund lange fehlen. Beim 2:2 gegen Werder Bremen musste der Mittelfeldmann verletzt raus. Nun ist die Diagnose da – und sie ist alles andere als erfreulich.

Borussia Dortmund: Felix Nmecha fällt lange aus

Seine Debüt-Saison in Dortmund war geprägt von Enttäuschungen und Verletzungen. Doch in seinem zweiten Jahr ist Felix Nmecha plötzlich ein Lichtblick. In einer bislang miserablen Saison gehört er zu den konstantesten BVB-Stars. Doch nun ereilt ihn ein bitteres Schicksal.

Ein Zweikampf mit Marco Grüll beim 2:2 gegen Werder Bremen hat für Nmecha bittere Folgen. Schon nach sieben Minuten lag der BVB-Zentrumsspieler am Boden, musste lange behandelt werden und humpelte schließlich mit einer dicken Bandage am Knie vom Platz. Nun ist klar: Die schlimmen Befürchtungen haben sich bewahrheitet.

BVB-Star mit schwerer Knieverletzung

Wie die „Ruhr Nachrichten“ wissen, hat sich Felix Nmecha eine schwerwiegende Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen. Das Kreuzband sei zwar nicht betroffen, dennoch wird der 24-Jährige dem BVB für viele Wochen fehlen.

Bitter für Nmecha, bitter auch für Borussia Dortmund, denn im Mittelfeldzentrum herrscht derzeit viel Quantität, aber kaum Qualität. Julian Brandt, Pascal Groß, Emre Can, Marcel Sabitzer – alle spielen weit unter ihren Möglichkeiten und machen den Spielaufbau zu einem Dortmunder Sorgenkind.