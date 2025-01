Borussia Dortmund: Preis-Schock für Fans – schon gegen Leverkusen ist es so weit

Bittere Nachricht für alle BVB-Fans! Das Bier im Stadion wird teurer. Einen Tag vor dem Auftakt-Knaller gegen Bayer Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr) verkündete Borussia Dortmund die unschöne Nachricht für alle Stadionbesucher. Ab sofort muss an den Bier- und Wurstständen im Stadion mehr auf die Theke gelegt werden.

Im Sommer hatte Borussia Dortmund noch auf eine Preiserhöhung verzichtet, nun zieht der Klub nach. Nicht nur das Bier, auch Bratwurst und Softdrinks kosten jetzt mehr.

Borussia Dortmund erhöht Bierpreise

Zur neuen Saison hatte der BVB zwar die Ticketpreise angehoben, die Verköstigung im Stadion wurde aber nicht angefasst. Das holt der Verein jetzt nach. Am Tag vor dem Restrunden-Auftakt gab Schwarzgelb bekannt: „Aufgrund in den vergangenen Monaten deutlich gestiegener Personal-, Rohstoff- und Beschaffungspreise sowie erhöhter Logistikkosten sieht sich Borussia Dortmund gezwungen, die Preise für Teile des Speisenangebotes im Stadion anzupassen.“

Erstmals seit zwei Jahren fasst der BVB die Bierpreise an. Das hatten zuletzt viele Profi-Klubs getan. In Zahlen bedeutet das: Der Preis für ein Bier (0,5 Liter Brinkhoff’s) bricht die magische 5-Euro-Schallmauer, steigt um 30 Cent auf 5,20 Euro. Cola, Fanta & Co. werden ebenfalls 30 Cent teurer und kosten künftig 4,90 Euro. Das Mineralwasser bleibt derweil konstant bei 3,50 Euro. Für die Bratwurst muss der Stadionbesucher ab jetzt 4,10 Euro, ebenfalls 30 Cent mehr.

„Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland macht auch vor Borussia Dortmund nicht Halt“, rechtfertigt sich der Bundesligist. Positiv für den Fan: Im ligaweiten Vergleich bleibt der BVB hier günstig. Und: Die Preiserhöhungen gelten natürlich nur für Heimspiele. Auswärts war zuletzt nämlich viel Bier nötig, um die Auftritte des BVB ertragen zu können…