Borussia Dortmund: Das Comeback des Jahres! Diese Dose löst bei den BVB-Fans einen Hype aus – „Der Wahnsinn“

121 Jahre lang war sie tot. Jetzt ist eine kleine Brauerei aus dem Revier wiederbelebt worden. Bei den Fans von Borussia Dortmund löst das einen irren Hype aus.

Damals war die Brauerei keine große Nummer. Nach ihrem Untergang wurde sie zur Legende – denn sie gab Borussia Dortmund ihren Namen. Aus dem Nichts ist das Borussia-Bier plötzlich wieder da. Ihre Neugründer sind von den Reaktionen überwältig und verraten DER WESTEN, dass noch einiges in Planung ist.

Borussia Dortmund: Das legendäre Borussia-Bier ist zurück

Ein neues Bier aus Dortmund – die Ankündigung allein reicht, damit alle BVB-Fans hellhörig werden. Wenn dann noch die Worte Borsigplatz, Franz Jacobi und Borussia fallen, wird es spektakulär. Das Bier, das Borussia Dortmund seinen Namen gab, ist zurück – und seine Geschichte ist wieder verrückt.

Die Borussia-Brauerei war in Dortmund eigentlich kein großes Ding. 1885 gegründet, ging sie nach nur 16 Jahren pleite, verschwand vom Markt und aus den Köpfen. Ein Zufall machte aus dem Pleite-Bier eine Legende. Als bei der BVB-Gründung über einen Namen diskutiert wurde, schaute Gründervater Franz Jacobi auf ein Werbeschild der insolventen Borussia-Brauerei an der Wand. Der Rest ist Geschichte.

Am selben Ort neu gegründet wie der BVB

Einem Zufall war es auch geschuldet, dass das Borussia-Bier nun aus dem Nichts wieder aufgetaucht ist. Für den 2015 erschienenen Crowdfunding-Film „Am Borsigplatz geboren“ wurde die Originalszenerie der Vereinsgründung vom 19. Dezember 1909 nachgestellt. Im Wohnzimmer von BVB-Fan und Tausendsassa Jan-Henrik Gruszecki, das genau dort liegt, wo der BVB einst in der Kneipe „Zum Wildschütz“ ins Leben gerufen wurde.

Oliver Jäger, Geschäftsführer der Borussia-Brauerei, verrät gegenüber DER WESTEN: Gruszecki schoss beim Filmschnitt plötzlich die Frage in den Kopf: Wem gehört die Marke eigentlich? Sein Anwalt kam mit einer überraschenden Antwort zurück: niemandem! Ruckzuck war die Marke gesichert – doch sie sollte nicht als Urkunde im Wohnzimmer enden. Mit einigen Unterstützern wurde der Borussia-Brauerei neues Leben eingehaucht. Und jetzt ist sie zurück.

„Die Reaktionen waren der Wahnsinn“

„Als wir die fertige Dose im Dezember in den Händen hielten, lag der perfekte Zeitpunkt für die Verkündung auf der Hand. Der Tag, an dem die Borussia-Brauerei im Vereinsnamen verewigt wurde“, erklärt Jäger. Am 19. Dezember 2022 tauchten urplötzlich Fotos der ominösen Bierdose im Netz auf. In der schwarzgelben Fangemeinde sorgte das für einen Knall. „Die Reaktionen waren der Wahnsinn. Beim Launch-Event im Kreuzviertel waren alle Dosen in einer halben Stunde ausverkauft. Das hat uns selbst überrascht, aber natürlich sehr gefreut.“

Die Borussia Brauerei ist zurück. Foto: Borussia Brauerei

Das sollte nur das erste Ausrufezeichen sein. Noch immer gibt es das Bier nicht zu kaufen. In Kürze soll aber ein Online-Verkauf des legendären Export-Bieres starten. Noch in diesem Jahr soll das Sortiment durch ein Pils erweitert werden. Und schließlich soll das Bier natürlich auch in den Einzelhandel. Jäger: „Die ersten sind schon aktiv auf uns zugekommen, haben mich gefragt: Mensch, wie kriegen wir das eigentlich?“

Auch die Verlagerung des Brauortes von Partner Brewdog in Berlin nach Dortmund ist geplant. „Aber bis dahin müssen wir noch hart arbeiten“, weiß der Geschäftsführer. „Wir haben uns das alles schön ausgemalt. Aber dass es dann tatsächlich auch so gut läuft, damit haben wir nicht gerechnet. Bisher eine absolute Erfolgsgeschichte. Auf der wollen wir jetzt aufbauen.“ Der Beginn einer neuen Ära? Zumindest die Fans von Borussia Dortmund sind begeistert.