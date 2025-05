Markus Lanz: CDU-Politiker geht es an den Kragen – „Ist das ein Kriegsverbrechen?“

Wenn Markus Lanz loslegt, wird kein Politiker verschont. In seiner ZDF-Talkshow am Mittwochabend (14. Mai) nahm sich der Talkmaster mit dem scharfen Blick und der noch schärferen Zunge diesmal CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt zur Brust – und das Thema hätte brisanter kaum sein können: Die aktuelle Lage im Gazastreifen.

Schon zu Beginn ließ Lanz keinen Zweifel daran, dass es zur Sache geht. Seine Frage: Soll Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefern? Hardts Antwort: Zunächst ein selbstbewusstes Ja. Israel müsse sich verteidigen können und dabei wolle man helfen, so der CDU-Mann. Doch Lanz ließ sich mit dieser Generalfloskel nicht abspeisen. Er hielt gnadenlos dagegen.

Markus Lanz grillt CDU-Politiker

So erinnerte Markus Lanz CDU-Politiker Jürgen Hardt an die dramatische humanitäre Lage in Gaza und konfrontierte ihn knallhart: „Die Bilder aktuell – das ist für Sie alles Selbstverteidigung?“ Und plötzlich war es vorbei mit der politischen Coolness. Hardt geriet ins Grübeln, gestand: „Ich kann die israelische Strategie im Blick auf Gaza nicht nachvollziehen.“ Und weiter: Eine dauerhafte Besetzung sei „völkerrechtswidrig.“

Doch Lanz wäre nicht Lanz, wenn er da locker ließe. Er bohrte weiter, direkt und unbequem.

Markus Lanz lässt nicht locker

„Wie nennen wir das, was da stattfindet?“, wollte Lanz konkret von Hardt wissen. Doch statt klarer Worte folgte ein Ausweichmanöver des CDU-Manns. Die Hamas sei schließlich schuld an der Misere, so seine Linie. Doch Lanz blieb hartnäckig: „Ist das ein Kriegsverbrechen?“ Hardt wich weiter aus, redete von einer „grauenhaften humanitären Katastrophe.“

Für Lanz wurde damit genug herumgeeiert, er schnitt dem außenpolitischen Sprecher der CDU knallhart das Wort ab: „Nein! Stopp. Das klingt, als sei das ein Naturereignis. Ich frage nochmal: Ist das ein Kriegsverbrechen?“

++ auch interessant: Markus Lanz: Zuschauer baff – „Grandioseste Sendung 2025“ ++

Der CDU-Politiker sprach daraufhin von „menschlichen Schutzschilden“, von der Hamas, von Israels Sichtweise, aber nicht von klarer Schuld. Lanz schien der Kragen zu platzen:

„Das passiert da gerade oder wollen wir das bestreiten?“

Mehr Nachrichten gibt es hier:

CDU-Politiker Jürgen Hardt ließ sich nicht beirren. Sein letztes Wort im ZDF-Studio: „Die israelische Regierung sagt, wenn wir die Hilfsgüter reingeben, kommt sie nur der Hamas zugute. Diese These muss erstmal widerlegt werden von uns.“