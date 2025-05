Markus Lanz: Zuschauer baff – „Grandioseste Sendung 2025“

Zum Wochenabschluss lädt Markus Lanz zur gewohnten Uhrzeit nochmal zum Talk in seiner gleichnamigen ZDF-Sendung ein. Die Gäste an diesem Donnerstagabend (8. Mai): Zeitzeugin Ruth Winkelmann, Autor Harald Jähner und Faschismusforscher Jason Stanley.

Die Dame in der Runde erzählt dabei vorrangig, wie sie die letzten Kriegstage in Berlin überlebte, sowie über die Tage des Kriegsendes im Mai 1945 und die Demokratisierung der deutschen Bevölkerung. Worte, die vielen Zuschauern von Markus Lanz ans Herz gehen.

Markus Lanz: Gast teilt Erinnerungen

Wo sonst lautstarke Diskussionen mit den Politikern des Landes stattfinden, ist es an diesem Donnerstagabend wesentlich ruhiger. Markus Lanz spricht mit Zeitzeugin Ruth Winkelmann, die ihre Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 mit der Runde und den Zuschauern teilt.

+++ Auch interessant für dich: Bei DIESEN Grünen-Aussagen muss Markus Lanz lachen: „Habe ich so noch nicht gesehen“ +++

Dabei möchte der Moderator vor allem wissen, ob sie Deutschland jemals verzeihen konnte. „Meinen Vater zu verlieren, das ist heute noch für mich etwas ganz, ganz Schlimmes. Nach so vielen Jahren auch noch. (…) Wenn ich an meinen Vater denke, tut mir das immer noch weh“, antwortet die 96-Jährige. Dennoch verspüre sie keine Wut, wie sie betont: „Ich bin Deutsche innerlich viel mehr als viele andere. Den Nazis, denen habe ich das nie verziehen. (…) Deutschland ist mein Land und unser Land, in dem ich sehr gerne lebe.“ Aussagen, die einigen unter die Haut geht.

Markus Lanz: Fans werden deutlich

Auf X diskutieren die Zuschauer wieder einmal fleißig über die Sendung von Markus Lanz. Dabei scheinen viele äußerst zufrieden mit der Runde gewesen zu sein:

„Heute mal sehr gute, ruhige und differenzierte Lanz-Sendung, jeder der Gäste sehr eindrücklich. Lohnt sich sehr, zuzuhören.“

„Da legen Gäste bei Lanz die grandioseste Sendung 2025 ab.“

„Ruth Winkelmann ist ein beeindruckender Mensch. Sie agitiert nicht, sondern hat sich trotz allem, was sie durchlitten hat, ihre warmherzige ehrliche Art bewahrt.“

„Ich kann euch die heutige Lanz-Sendung wirklich ans Herz legen. Ruth Winkelmann ist mit 96 (!) eine unfassbar beeindruckende Persönlichkeit und berichtet über ihre Erlebnisse vom 8. Mai. Jason Stanley und Harald Jähner ordnen ein – unaufgeregt, aber mit starker Expertise.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.