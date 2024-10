Borussia Dortmund: Star von Nagelsmann degradiert – seine Reaktion könnte nicht deutlicher sein

Borussia Dortmund und die deutsche Nationalelf: Das ist derzeit keine Erfolgsgeschichte. Zahlreiche Stars wechselten als Nationalspieler zum BVB – und wurden schon bald nicht mehr berücksichtigt. Der Tiefpunkt: Die Heim-EM mit kümmerlichen drei Dortmundern, einer davon nachnominiert.

Doch es ging weiter: Im September degradierte Julian Nagelsmann Karim Adeyemi zur U21, nun musste ihm Maximilian Beier folgen. Beide BVB-Stars wussten mit dem Rückschlag umzugehen. Nach Adeyemi sorgte nun auch Beier gleich im ersten Spiel für ein fettes Ausrufezeichen.

Borussia Dortmund: Beier mit starker Antwort auf Degradierung

Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Pascal Groß – das sind die einzigen A-Nationalspieler, die Borussia Dortmund derzeit hat. Selbst nach fünf Verletzungs-Rückschlägen dachte Julian Nagelsmann nicht daran, weitere BVB-Stars wie Julian Brandt, Emre Can, Niklas Süle oder Felix Nmecha nachzunominieren. Und auch Maximilian Beier schaute in die Röhre. Er wurde, wie zuvor der (aktuell verletzte) Adeyemi, vorerst in die U21 degradiert.

Als Hoffenheim-Juwel noch bei der Heim-EM dabei, ist der Youngster kaum in Dortmund und bei der DFB-A-Elf wieder raus. Doch er trägt es mit Fassung. In seinem ersten Spiel für die U21 brauchte der 21-Jährige gerade einmal acht Minuten für die richtige Antwort auf den Nagelsmann-Schlag.

In Regensburg traf er direkt in der Anfangsphase des EM-Qualifikationsspiels zum 1:0 gegen Bulgarien, war auch im Anschluss einer der Aktivposten in der Offensive des Teams von Antonio di Salvo. Nach einer Wackelphase nach der Pause siegte der Youngster von Borussia Dortmund mit der U21 2:1 und löste damit das Ticket für die EM 2025.

Starkes Debüt von Maximilian Beier – und eine starke Antwort auf die Degradierung durch Bundestrainer. Das wird auch Julian Nagelsmann nicht entgangen sein.